Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην Ιντλίμπ στη Συρία.

Το Reuters αναφέρει ότι το κρατικό Ekhbariya TV, που επικαλείται το τοπικό τμήμα επιχειρήσεων για έκτακτα περιστατικά, κάνει λόγο για νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να δίνει ακριβή αριθμό.

Η αιτία που προκάλεσε την έκρηξη δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τα αποτελέσματα μετά την έκρηξη που συγκλόνισε την περιοχή.

NEW: An explosion occurred on the Maarrat Misrin road in the city of Idlib, Syria. pic.twitter.com/qTkjjSVv5c

A massive explosion has occurred in the town of Al-Fu’ah, Idlib Governorate, northwestern Syria. Reports suggest that it is from an ammunition depot. pic.twitter.com/TyAWucU8v5

— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 24, 2025