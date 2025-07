Πάνω από εκατό ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν σήμερα Τετάρτη με κοινή ανακοίνωσή τους ότι εξαπλώνεται «μαζικός λιμός» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται (στη φωτογραφία του Reuters/Khamis Al-Rifi, επάνω, βρέφος έξι εβδομάδων κείτεται νεκρό από ασιτία στο νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας).

Το Ισραήλ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή πίεση για την ολοένα πιο δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, που έχει μεταμορφωθεί σε ερείπια έπειτα από προσεχώς 22 μήνες πολέμου.

«Καθώς εξαπλώνεται μαζικός λιμός, οι συνάδελφοί μας και οι άνθρωποι τους οποίους βοηθάμε γίνονται ολοένα πιο αδύναμοι»

This boy in Gaza, his bones protruding from extreme hunger, has been deprived of the most basic right to adequate nutrition under the starvation war waged by the Israeli occupation on the Gaza Strip. pic.twitter.com/PKdTW7Q1kz — Quds News Network (@QudsNen) July 21, 2025

Δεν χαλάρωσε παρά μόνο εν μέρει στα τέλη Μαΐου τον απόλυτο αποκλεισμό που επέβαλε στη Γάζα από τις αρχές Μαρτίου, ο οποίος προκάλεσε τεράστιες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

«Καθώς εξαπλώνεται στη Λωρίδα της Γάζας μαζικός λιμός, οι συνάδελφοί μας και οι άνθρωποι τους οποίους βοηθάμε γίνονται ολοένα πιο αδύναμοι», τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, παραρτημάτων των Γιατρών του Κόσμου, της Caritas, της Διεθνούς Αμνηστίας και της Oxfam International.

Καλούν να κηρυχτεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, ν’ ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης και να επιτραπεί ελεύθερη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

❌️ Un journaliste d’Al Jazeera profondément attristé par la terrible situation à Gaza et par la femme qui s’évanouit de faim devant la retransmission en direct. ☝🏻Honte à tous les politiciens qui ne s’attaquent pas au génocide! pic.twitter.com/uCfTk0KjZu — Luna (@whosawaket) July 21, 2025

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατηγορεί τον στρατό του Ισραήλ πως από τα τέλη Μαΐου σκότωσε πάνω από 1.000 ανθρώπους που απλώς προσπαθούσαν να βρουν τρόφιμα, στη μεγάλη πλειονότητά τους κοντά σε κέντρα του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), μη κερδοσκοπικού οργανισμού με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Από την άλλη, το Ισραήλ κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πως αποπειράται να εκμεταλλευτεί πολιτικά τα δεινά των αμάχων, ότι κλέβει τρόφιμα και τα πουλάει σε αστρονομικές τιμές, ότι μαχητές του είναι αυτοί που ανοίγουν πυρ εναντίον ανθρώπων που περιμένουν βοήθεια…

Video shows Israeli soldiers opening fire towards Palestinians trying to reach a Gaza Humanitarian Foundation (GHF) food distribution site in southern Gaza. At least 838 people have been killed at or near GHF aid sites since May. pic.twitter.com/glWuOEVDlU — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 15, 2025

Το GHF επίσης επιρρίπτει την ευθύνη για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Χαμάς, η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της οποίας στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου.

Αχρησιμοποίητη βοήθεια

Οι ισραηλινές αρχές διαβεβαιώνουν συχνά πως επιτρέπουν τη διέλευση βοήθειας, όμως ΜΚΟ καταγγέλλουν πως επιβάλλουν δρακόντειους περιορισμούς και προβάλλουν προσκόμματα.

«Σ’ αποθήκες λίγο έξω από τη Γάζα – κι ακόμα και στο εσωτερικό της –, τόνοι τροφίμων, πόσιμου νερού, ιατρικών προμηθειών, υλικών στέγασης και καυσίμων μένουν αχρησιμοποίητοι, καθώς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εμποδίζονται ν’ αποκτήσουν πρόσβαση σ’ αυτούς και να κάνουν διανομές», τονίζεται στο κείμενο.

This photo needs to be the front page of every news paper in the world. Malnourished children in Gaza. pic.twitter.com/qtk0BzP1ts — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 22, 2025

Νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι 21 παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό ή από πείνα τις προηγούμενες 72 ώρες.

Η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

«They lined us up and started executing people.» Criminal gangs in Gaza, sometimes supplied with and shielded by Israeli weapons, have been looting aid trucks carrying food meant for starving Palestinian civilians. Here’s why. pic.twitter.com/WLicdRYpu5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 20, 2025

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς και στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 59.106 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ