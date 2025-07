Μια μονάδα ειδικών μυστικών δυνάμεων του Ισραήλ άνοιξε πυρ κοντά σε ένα νοσοκομείο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα τη Δευτέρα 21 Ιουλίου, σκοτώνοντας δύο Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων και έναν δημοσιογράφο, και απαγάγοντας τον Δρ. Μαρουάν Αλ-Χαμς, επικεφαλής των νοσοκομείων της περιοχής, σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με το Quds News Network (QNN), ο Τάμερ Αλ-Ζανίν σκοτώθηκε από άμεσο πυροβολισμό της μονάδας ειδικών δυνάμεων που απήγαγε τον Δρ. Χαμς, ο οποίος είναι επίσης διευθυντής του νοσοκομείου Αμπού Γιουσέφ αλ-Νατζάρ.

BREAKING: Journalist Tamer Al-Za’anin was just confirmed killed by gunfire from an Israeli special forces unit that abducted Dr. Marwan Al-Hams, the head of Field Hospitals in Gaza, in the Al-Mawasi area, west of Khan Younis. pic.twitter.com/X3Apbamc9d

— Quds News Network (@QudsNen) July 21, 2025