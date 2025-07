Γιατροί υπό Επίθεση – Μια εφιαλτική ταινία για τη Γάζα που αρνήθηκε να δείξει το BBC

Η μεγαλύτερη, και ενδεχομένως η μόνη, αποτυχία της ταινίας Gaza: Doctors Under Attack (Γάζα – Γιατροί υπό Επίθεση) είναι ότι οι συνθήκες μετάδοσής της απειλούν να επισκιάσουν το περιεχόμενό της. Μια σύντομη υπενθύμιση: η ταινία αυτή ανατέθηκε αρχικά από το BBC, για να εγκαταλειφθεί τελικά όταν ένα άλλο ντοκιμαντέρ – Gaza: How to Survive a War Zone (Γάζα: Πώς να Επιβιώσετε σε μια Εμπόλεμη Ζώνη) – προκάλεσε σάλο σχετικά με την αμεροληψία.

Η απόφαση της απομάκρυνσης του BBC προκάλεσε αναταραχή στο εσωτερικό του, περιφρόνηση από τα ευρύτερα μέσα ενημέρωσης και την αναπόφευκτη αίσθηση ότι αυτό που ξεκίνησε ως ένα ζωτικής σημασίας κινηματογραφικό έργο είχε εξελιχθεί σε ένα ακόμη ομφαλοσκοπικό δημοψήφισμα για τον σκοπό του βρετανικού μιντιακού οργανισμού.

Οι IDF στοχεύουν συστηματικά Παλαιστίνιους γιατρούς

Χάρη στο Channel 4 που το ανέλαβε, ωστόσο, η ταινία Γάζα: Γιατροί υπό Επίθεση υπάρχει τώρα στον αέρα και ποτέ δεν ήταν πιο φανερό ότι πρόκειται για ένα έργο που απαιτείται να το δει κάποιος.

Το Doctors Under Attack αυτοαποκαλείται «ιατροδικαστική έρευνα» για τους ισχυρισμούς ότι οι IDF στοχεύουν συστηματικά Παλαιστίνιους γιατρούς και στα 36 νοσοκομεία της Γάζας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

Πρώτα, ένα νοσοκομείο δέχεται βομβαρδισμούς, στη συνέχεια πολιορκείται. Στη συνέχεια, γίνεται έφοδος με τανκς και μπουλντόζες και οι γιατροί του συλλαμβάνονται. Και στη συνέχεια, αφού το νοσοκομείο έχει ουσιαστικά καταστεί μη λειτουργικό, οι δυνάμεις προχωρούν και επαναλαμβάνουν.

Οι γιατροί προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο

Είναι μια στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να παραλύσει τη Γάζα για τα επόμενα χρόνια, λέει ένας ομιλητής. Εξάλλου, όταν ένα κτίριο καταστρέφεται, μπορείς να χτίσεις ένα άλλο στη θέση του. Αλλά οι γιατροί χρειάζονται χρόνια εκπαίδευσης.

Αν στερήσεις από τη Γάζα την τεχνογνωσία τους, στερείς τις πιθανότητες να ξαναχτιστεί ποτέ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι, όπως επαναλαμβάνει η ταινία ξανά και ξανά, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο.

Η δύναμη του Doctors Under Attack έγκειται στον ήρεμο τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ξεδιπλώσει τη θέση του. Δεν υπάρχει σαφής χειραγώγηση, ούτε κεντρικός κακός. Αυτό που υπάρχει, ωστόσο, είναι ένα αδιάκοπο χρονοδιάγραμμα φρίκης.

Πλάνα από έναν ομαδικό βιασμό

Βλέπουμε γιατρούς να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε υπερπλήρη νοσοκομεία χωρίς νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, να τρέχουν να θεραπεύσουν πληγές που έχουν ήδη αρχίσει να σαπίζουν. Μας δείχνουν να δέχονται, όπως φαίνεται, στοχευμένες επιθέσεις, να κρατούνται σε ανήλιαγους τόπους όπου θα βασανιστούν και θα ανακριθούν.

Υπάρχουν πλάνα από έναν ομαδικό βιασμό από στρατιώτες. Βλέπουμε παιδιά, τραυματισμένα και νεκρά, σε τεράστιους αριθμούς. Το κεντρικό μέρος της ταινίας, ωστόσο, είναι οι ιστορίες μεμονωμένων γιατρών.

Υπάρχει ο Dr Khaled Hamouda, ο οποίος συζητά για την άμεση επίθεση στο σπίτι του που σκότωσε 10 μέλη της οικογένειάς του και για το χτύπημα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που λίγα λεπτά αργότερα έπληξε το σπίτι στο οποίο διέφυγαν οι επιζώντες.

Η σύζυγος και η μικρή του κόρη πέθαναν, και στη συνέχεια κατέφυγε στους χώρους του νοσοκομείου του, το οποίο βομβαρδίστηκε και δέχτηκε επιδρομή. Συνελήφθη μαζί με άλλους 70 γιατρούς και ξυλοκοπήθηκε.

Τα τηλεφωνήματα στην οικογένειά του

Και έπειτα υπάρχει ο Dr Adnan al-Bursh, ο οποίος συνελήφθη, ξεγυμνώθηκε, ανακρίθηκε, βασανίστηκε κι εξαφανίστηκε. Σε αντίθεση με τον Hamouda, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη μαρτυρία του, επειδή πέθανε στη φυλακή. Ακούμε όμως τα τηλεφωνήματα που έκανε στην οικογένειά του πριν από αυτό, λέγοντας στα παιδιά του να προσέχουν τη μητέρα τους.

Ακούγοντας τις ιστορίες τους γεμίζεις με απόλυτη απελπισία. Υπήρξαν αρκετά μυώδη ντοκιμαντέρ για τα παλαιστινιακά εδάφη φέτος, είτε θέτοντας το τραπέζι της σύγκρουσης είτε -όπως στην περίπτωση της ταινίας του Louis Theroux «Οι έποικοι»- προσπαθώντας να κατανοήσουν την ψυχολογία εκείνων που επιλέγουν να την επιδεινώσουν. Αλλά το Doctors Under Attack είναι μακράν το πιο αδυσώπητο.

Χωρίς αναισθησία

Η συζήτηση σχετικά με το τι συνέβη στους κρατούμενους γιατρούς, η οποία επαληθεύεται από έναν ανώνυμο Ισραηλινό πληροφοριοδότη, είναι το υλικό του απόλυτου εφιάλτη. Υπάρχουν ξυλοδαρμοί. Υπάρχουν βασανιστήρια.

Το πιο ανησυχητικό απ’ όλα είναι ότι υπάρχουν περιγραφές κακομεταχείρισης από Ισραηλινούς γιατρούς, οι οποίοι εκτελούσαν επεμβάσεις χωρίς αναισθησία και ενημέρωναν τους κρατούμενους ότι «είσαι εγκληματίας και πρέπει να πεθάνεις».

Το BBC εγκατέλειψε την ταινία Doctors Under Attack λόγω του κινδύνου να δημιουργηθεί «η εντύπωση της μεροληψίας». Ωστόσο, είναι δύσκολο να συγκριθεί αυτός ο ισχυρισμός με την ταινία που προβλήθηκε στο Channel 4. Σε κάθε ευκαιρία ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τις IDF.

Θα κάνει τους ανθρώπους να θυμώσουν

Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 παρουσιάζονται εδώ εξίσου παραστατικά όπως και τα πλάνα με τα τραυματισμένα παιδιά της Παλαιστίνης. Οι δημιουργοί της ταινίας κατανοούν ότι το παραμικρό σημάδι προκατάληψης θα κατέρρεε το επιχείρημα.

Σε μια ανοιχτή επιστολή πριν από την προβολή της, η Louisa Compton του Channel 4 προειδοποίησε ότι οι Γιατροί υπό Επίθεση θα «κάνει τους ανθρώπους να θυμώσουν, όποια πλευρά κι αν πάρουν». Έχει δίκιο.

«Αυτό είναι το είδος της τηλεόρασης που δεν θα μπορέσετε να το ξεχάσετε εύκολα» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian. «Θα προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, και μάλιστα για πολύ καλό λόγο. Ξεχάστε τι ήταν αυτό που σταμάτησε στο BBC. Οφείλουμε να μην κοιτάξουμε αλλού».

*Το Γάζα: Γιατροί υπό Επίθεση προβάλλεται τώρα στο Channel 4.

*Οι θεατές σε όλο τον κόσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ταινία εδώ

*Με στοιχεία από theguardian.com