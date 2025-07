Συρία: Εκατέρωθεν σφαγές ενόπλων και αμάχων στην Σουέιντα

Οι επιθέσεις κατά εναντίον Δρούζων Σύριων πολιτών, που πραγματοποιήθηκαν από μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων, έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες στην πόλη Σουέιντα και τις γύρω περιοχές, οι οποίες παραμένουν αποκομμένες από την υπόλοιπη Συρία. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν αντίποινα κατά των Βεδουίνων αλλά και εκατέρωθεν σφαγές.

Τα πτώματα ήταν στοιβαγμένα στα πατώματα των δωματίων μέσα στο Εθνικό Νοσοκομείο της Σουέιντα, στο κέντρο αυτής της πόλης της πλειοψηφίας των Δρούζων στη νότια Συρία. Άλλα ήταν παρατεταγμένα σε αιματοβαμμένους διαδρόμους. Ο Καμάλ, ένας Δρούζος γιατρός του νοσοκομείου, επιβεβαίωσε στη Le Monde τη γνησιότητα των σκηνών που παρουσιάζονται σε δύο βίντεο που γυρίστηκαν την Τετάρτη 16 Ιουλίου (σ.σ. Και δεν μπορούμε να βάλουμε στο άρθρο λόγω της βίας).

Την δεδομένη στιγμή έχουμε κυβερνητικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από μαχητές φυλών και τους Βεδουίνους, με τις ομάδες των Δρούζων να έχουν την υποστήριξη Ισραηλινών Δρούζων και του ισραηλινού στρατού.

Tην ίδια στιγμή κινητοποιήθηκαν αραβικές φυλές σε αυτοκινητοπομπές εκτός Συρίας. Από την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία απαιτώντας το άνοιγμα των συνόρων τους προς τη Συρία.





Η Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία δήλωσε «βαθιά θορυβημένη» από τη βία στη Σουέιντα, επικαλούμενη αναφορές κατοίκων που περιγράφουν «δολοφονίες, απαγωγές, εμπρησμούς και λεηλασίες, καθώς και αύξηση της υποκίνησης και της ρητορικής μίσους τόσο στο διαδίκτυο όσο και προσωπικά».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταμετρήσει 594 νεκρούς. Ανάμεσά τους 300 Δρούζοι από τη Σουέιντα, μεταξύ των οποίων 154 άμαχοι, ενώ 83 «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από μέλη που ανήκουν στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών».

Από τις συγκρούσεις και τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν επίσης 272 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και 18 σουνίτες Βεδουΐνοι μαχητές, εκτός από τρία μέλη φυλής που «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από Δρούζους μαχητές». Την ίδια στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί και Δρούζοι που πολέμησαν στη Γάζα.

Some Israeli Druze soldiers who participated in the Gaza genocide are now fighting alongside Al-Suwaida militias against the Syrian Army. pic.twitter.com/uqYJf02hhp

— Israel Genocide Tracker (@trackingisrael) July 17, 2025