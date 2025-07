Πέθανε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε ελεύθερη πτώση από την στρατόσφαιρα – Τα απίθανα επιτεύγματα και το επεισόδιο με Έλληνα οδηγό νταλίκας

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του διάσημου Αυστριακού αθλητή extreme sports, Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Πέμπτης (17/7) στην Ιταλία, έπειτα από δυστύχημα με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς (paragliding).

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε στην παραθαλάσσια περιοχή Porto Sant’Elpidio.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 56χρονος έχασε τον έλεγχο του εξοπλισμού του και συνετρίβη στην πισίνα ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Μάλιστα, κατά την πτώση του, φέρεται να προσέκρουσε πάνω σε γυναίκα – εργαζόμενη στο κατάλυμα – η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Felix Baumgartner, the Red Bull athlete who jumped from the stratosphere in 2012, has tragically died in a paragliding accident in Italy pic.twitter.com/go8eLEEekD

— Dexerto (@Dexerto) July 17, 2025