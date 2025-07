Έκρηξη σημειώθηκε σε εκπαιδευτική εγκατάσταση του τμήματος του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τριών βοηθών, μετέδωσαν την Παρασκευή εθνικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, αν και οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει κανέναν θάνατο, σύμφωνα με το Reuters και άλλα μέσα.

Εκπρόσωπος του Τμήματος του Σερίφη του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη στην εκπαιδευτική ακαδημία Biscailuz Center στο Ανατολικό Λος Άντζελες.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η αιτία ερευνάται και ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να επιβεβαιώσουν τυχόν θανάτους ή τραυματισμούς. Εκ των πραγμάτων πρώτα ενημερώνουν συγγενείς και περιμένουν να δηλωθούν οι θάνατοι στο νοσοκομείο ώστε να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Η εφημερίδα Los Angeles Times, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι μια ομάδα πυροτεχνουργών μετακινούσε κάποια εκρηκτικά όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκαν στη σκηνή για να βοηθήσουν να καταστούν ασφαλή τυχόν άλλα εκρηκτικά και η άμεση περιοχή εκκενώθηκε.

Οι αξιωματούχοι κάλυψαν την περιοχή της έκρηξης με έναν τεράστιο μουσαμά. Περίπου 25 μέτρα μακριά από την εγκατάσταση, τα παράθυρα ενός περιπολικού SUV διαλύθηκαν από την έκρηξη.

I just spoke with @LACoSheriff Luna. We have @FBI and @ATFHQ agents on the ground to support.

Please pray for the entire Los Angeles County Sheriff’s Department. https://t.co/6T9OIfh6dg

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025