Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν τρία κτίρια κατέρρευσαν εν μέρει και αρκετά ακόμα υπέστησαν ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε χθες στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Δύο ακόμα γυναίκες, ηλικίας 82 και 62 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομεία, με τη μία να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα διπλανά σπίτια και εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι η οργάνωση ανταποκρίνεται και βοηθά τουλάχιστον 24 άτομα. Οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι ο Στρατός Σωτηρίας βρίσκεται επίσης στο σημείο για να βοηθήσει τα μέλη της κοινότητας που επλήγησαν από την έκρηξη.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται από την αρχή στο σημείο και συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει την αιτία της έκρηξης.

Did a Dirty Bomb go off in Philly?

🚨A huge explosion occurred in Philly levelling homes leaving 1 dead and 2 injured at this point

Officials have turned this into a rescue operation.

Residents told officials that it «sounded like bomb went off.»

June 30, 2025