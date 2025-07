Gojira: Το συγκρότημα που τα «έσπασε» στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού έρχεται στην Αθήνα

Μία από τις κορυφαίες μπάντες του σύγχρονου σκληρού ήχου, οι Gojira, καταφτάνουν το καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού. Το γαλλικό metal συγκρότημα, που άφησε το στίγμα του ακόμα και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού με μια αιφνιδιαστική, φλεγόμενη εμφάνιση, θα ανέβει στη σκηνή του Release Athens Festival το Σάββατο 19 Ιουλίου 2025.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στην Αθήνα προβλέπεται να είναι ένα από τα κορυφαία metal γεγονότα του καλοκαιριού. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και όσοι θέλουν να ζήσουν από κοντά την εμπειρία ενός Gojira live show καλό είναι να κινηθούν εγκαίρως.

Το ελληνικό κοινό, που αγαπά τις ζωντανές συναυλίες όσο λίγα, θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο ενός metal φαινομένου που δεν συμβαίνει συχνά.

Αναμένονται riffs που σείουν το έδαφος, ογκώδη drums, και η χαρακτηριστική σκηνική παρουσία των αδερφών Duplantier.

έναν ήχο που συνδυάζει τεχνική ακρίβεια με ωμή ένταση, οι Gojira έχουν καθιερωθεί ως μια από τις πιο σημαντικές φωνές του παγκόσμιου metal σήμερα. Από το From Mars to Sirius ως το πρόσφατο Fortitude, έχουν αποδείξει πως μπορούν να κινηθούν με άνεση ανάμεσα στον τεχνικό death, το groove metal και τον ατμοσφαιρικό πειραματισμό, χωρίς να χάνουν ποτέ το κοινό τους.

Ποιοι είναι οι Gojira

Το τετραμελές συγκρότημα ιδρύθηκε το 1996 στην γαλλική κοινότητα Ondres, από τα αδέλφια Joe και Mario Duplantier. Αρχικά το όνομά τους ήταν Godzilla αναγκάστηκαν, ωστόσο, στην πορεία να το αλλάξουν καθώς αντιμετώπιζαν προβλήματα με τα πνευματικά δικαιώματα του δημοφιλούς φανταστικού τέρατος των ιαπωνικών ταινιών. Η πορεία τους εξελίχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένα με τους δίσκους τους, μεταξύ των οποίων οι «From Mars To Sirius», «The Way of All Flesh», «L’Enfant Sauvage» και «Magma», να σημειώνουν ρεκόρ πωλήσεων και τους ίδιους να είναι δύο φορές υποψήφιοι για μουσικό βραβείο Γκράμι. Ήταν επίσης το πρώτο γαλλικό συγκρότημα που βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hard Rock Albums chart αλλά και η πρώτη μέταλ μπάντα που έπαιξε σε επίσημη τελετή Ολυμπιακών Αγώνων.

Στις 26 του περασμένου Ιούλη, οι Gojira έγραψαν ιστορία ως η πρώτη metal μπάντα που έπαιξε σε Ολυμπιακούς Αγώνες ερμηνεύοντας το «Ah, Ça Ira!», ένα παραδοσιακό τραγούδι συνδεδεμένο με τη Γαλλική Επανάσταση, πάνω σε ένα μοναδικά εντυπωσιακό σκηνικό. Ωστόσο, η θέση τους στην ελίτ του heavy metal είναι δεδομένη εδώ και πολλά χρόνια.

Αψηφώντας κάθε περιοριστική κατηγοριοποίηση, οι τέσσερις Γάλλοι κατόρθωσαν να διαμορφώσουν έναν απόλυτα δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, heavy και ταυτόχρονα έντονα συναισθηματικό, γράφοντας σκοτεινούς και συντριπτικούς ύμνους, με τις ρίζες τους στο death metal, αλλά και με progressive / technical death metal / thrash / tribal στοιχεία. Παράλληλα, οι φιλοσοφημένοι και με περιβαλλοντολογική συνείδηση στίχοι του Joe Duplantier αποτελούν τον καθρέπτη της οικολογικής αντίληψης της μπάντας.

Η σύνθεσή τους παραμένει ίδια, από τον πρώτο δίσκο τους έως σήμερα, με τα αδέλφια Joe και Mario Duplantier και τους Christian Andreu και Jean-Michel Labadie, όπως άλλωστε και η εκτελεστική τους δεινότητα που τους έχει καταστήσει ως ένα από τα κορυφαία metal live acts στον κόσμο.

