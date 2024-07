Οι Gojira βρέθηκαν από το γκαράζ του σπιτιού τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Οι Gojira, μια κορυφαία γαλλική heavy metal μπάντα, έγιναν το πρώτο hard rock συγκρότημα που έδωσε το παρόν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όταν ερμήνευσε μια metal εκδοχή του «Ah! Ça Ira», ενός εμβληματικού τραγουδιού της Γαλλικής Επανάστασης, που ακούστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 1790 – το πρωτότυπο «Ah! ça ira, ça ira, ça ira» αποδίδεται σε έναν πρώην στρατιώτη με το όνομα Ladré που ζούσε ως καλλιτέχνης του δρόμου-.

Τα singles «Ocean Planet» και «Flying Whales», τα οποία υπογράμμισαν την σημασία της προστασίας των θαλασσών, βοήθησαν το Rolling Stone να συμπεριλάβει το «From Mars to Sirius» στα 100 καλύτερα metal άλμπουμ όλων των εποχών

Το συγκρότημα είχε επεξεργαστεί το τραγούδι σε συνεργασία με τον Victor le Masne και εμφανίστηκε με την τραγουδίστρια της όπερας Marina Viotti.

«Μια πολύ αιματηρή εποχή»

Οι Gojira, που δημιουργήθηκαν το 1996 από τα αδέλφια Mario και Joe Duplantier, έχουν από τότε κυκλοφορήσει επτά άλμπουμ και έχουν λάβει τρεις υποψηφιότητες για Grammy για τα βροντερά τραγούδια τους που συχνά αγγίζουν ακανθώδη περιβαλλοντικά ζητήματα. Το τελευταίο τους άλμπουμ, «Fortitude», από το 2021, περιλάμβανε ένα κομμάτι για τον Αμαζόνιο που προειδοποιούσε, με γρυλίσματα και επιθετικά riffs, ότι το τροπικό δάσος «καίγεται ολοσχερώς».

Το 2012, περιοδεύοντας με τους Metallica στο Stade de France, το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, οι Gojira έσπασαν το ρεκόρ για τον πιο δυνατό ήχο στην αρένα με 120 ντεσιμπέλ, σύμφωνα με τη Le Parisien

Πριν από την εμφάνιση της Παρασκευής, ο 47χρονος Joe Duplantier, τραγουδιστής και κιθαρίστας του συγκροτήματος, δήλωσε σε συνέντευξη τους στους New York Times ότι το να ζητηθεί από ένα heavy metal συγκρότημα να παίξει έναν επαναστατικό ύμνο ήταν μια έξυπνη ιδέα. «Ήταν μια πολύ αιματηρή εποχή της γαλλικής ιστορίας, οπότε ήταν πολύ metal», είπε.

Ο Duplantier δήλωσε ότι η μπάντα αισθάνθηκε πίεση να εκπροσωπήσει «ολόκληρη τη metal κοινότητα στην παγκόσμια σκηνή», αλλά επέμεινε ότι οι Gojira δεν θα μετριάσουν τον ήχο τους. «Το τραγούδι θα είναι επιθετικό», δήλωσε ο Duplantier.

Από το γκαράζ

Οι πρώτες μέρες των Gojira – που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Godzilla»- ξεκίνησαν το 1993 με τους έφηβους Γαλλοαμερικανούς αδελφούς Joe και Mario Duplantier να τζαμάρουν στο γκαράζ τους στα προάστια της πόλης Μπαγιόν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπως είπε ο Joe στο Revolver Magazine το 2012. Ο Joe, κιθαρίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος, δήλωσε ότι πρωτογνώρισε συγκροτήματα όπως οι Metallica και οι Iron Maiden σε ηλικία 14 ετών χάρη στα ξαδέλφια του και η απόφασή του να φτιάξει συγκρότημα ήταν «αυθόρμητη».

«Είχαν μια παράξενη επίδραση πάνω μου με ένα τρόπο που δεν είχε μια άλλη μουσική», συνέχισε. «Κάναμε διασκευές σε κομμάτια των Metallica, αλλά δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να τις κάνουμε σωστά».

Ο Joe είπε ότι ο Mario, πέντε χρόνια μικρότερός του, προχώρησε στη δημιουργία της δικής του ροκ μπάντας στα 12 του και ήταν «δέκα φορές καλύτερος». Αλλά τα αδέρφια, σε ηλικία 19 και 14 ετών, ένωσαν τελικά τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν το συγκρότημα που θα γινόταν οι Gojira, και το 1996 συνεργάστηκαν με τον 19χρονο τότε κιθαρίστα Christian Andreu. Ο μπασίστας Jean-Michel Labadie προσχώρησε δύο χρόνια αργότερα.

Με την πάροδο των δεκαετιών, ο σκληρός death- και thrash-metal ήχος τους εξελίχθηκε σε ένα πιο πνευματικό και μελωδικό metal στυλ, συχνά με στίχους που στέκονται πλάι στα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική επαγρύπνηση.

Η άνοδος της Gojira

Τα πρώιμα ντέμο τους, καθώς και τα δύο πρώτα τους άλμπουμ, Terra Incognita και The Link, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γνώρισαν απήχηση αλλά όχι σε ευρεία κλίμακα.

Ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, From Mars to Sirius (σε παραγωγή της αμερικανικής δισκογραφικής εταιρείας Prosthetic) που τους σύστησε στην Ευρώπη. Τα singles «Ocean Planet» και «Flying Whales», τα οποία υπογράμμισαν την σημασία της προστασίας των θαλασσών, βοήθησαν το Rolling Stone να συμπεριλάβει το «From Mars to Sirius» στα 100 καλύτερα metal άλμπουμ όλων των εποχών.

«Οι Gojira εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 – μια εποχή που κυριαρχούνταν από black-metal πουριτανούς και emo-metal crossover σκηνοθέτες – με έναν συνδυασμό από rock, thrash και death metal», έγραψε το κορυφαίο μουσικό πρακτορείο.

Ο frontman των Metallica, James Hetfield, βρήκε επίσης γοητευτικό το τραγούδι τους «Flying Whales». Το 2009, οι Gojira συνόδευσαν το συγκρότημα σε περιοδείες στις ΗΠΑ και τον Καναδά, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερο όνομα στην αμερικανική metal σκηνή.

Το 2012, περιοδεύοντας με τους Metallica στο Stade de France, το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, οι Gojira έσπασαν το ρεκόρ για τον πιο δυνατό ήχο στην αρένα με 120 ντεσιμπέλ, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Οι αδελφοί Duplantier είχαν ήδη ισχυρούς δεσμούς στην Αμερική από την πλευρά της μητέρας τους, όντας με το ένα πόδι στη Γαλλία και με το άλλο στη Νέα Υόρκη, όπου οι Gojira ηχογραφούν τακτικά στο στούντιο του Joe Duplantier στο Queens. Στη Γαλλία, ηχογραφούν στο Le Studio des Milans στη γενέτειρα τους Ondres.

*Με πληροφορίες από: New York Times & ΝΒC