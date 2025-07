«Το άγρυπνο τοπίο»

Frantisek Klisik: O πρωταγωνιστής του «Better Go Mad in the Wild» πέθανε λίγες ώρες μετά τη νίκη στο Κάρλοβι Βάρι

Ο Frantisek Klisik, Τσέχος ποιητής και πολιτικός ακτιβιστής, βρέθηκε νεκρός σε λίμνη του χωριού Ohrobec, λίγες ώρες μετά τη νίκη της ταινίας «Better Go Mad in the Wild» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι.