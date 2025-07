Η «ανθρωπιστική πόλη» που ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πρότεινε να χτιστεί πάνω στα ερείπια της Ράφα στη Γάζα θα είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, και η αναγκαστική μεταφορά των Παλαιστινίων εκεί θα αποτελεί εθνοκάθαρση, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ στην εφημερίδα Guardian.

Το Ισραήλ ήδη διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Ολμέρτ, και η κατασκευή του στρατοπέδου θα σηματοδοτήσει μια κλιμάκωση.

«Είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης. Λυπάμαι», είπε, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια που παρουσίασε ο Ισραήλ Κατζ την περασμένη εβδομάδα.

Μόλις μπουν μέσα, οι Παλαιστίνιοι δεν θα επιτρέπεται να βγουν, εκτός αν πάνε σε άλλες χώρες, είπε ο Κατζ.

The Israeli army estimates that a “humanitarian city” in southern Gaza’s Rafah would take “more than a year” to establish and would cost $10bn to $15bn, according to the Israeli news outlet Ynet.

🔴 LIVE updates: https://t.co/y7vFzG6iZ2 pic.twitter.com/2c80kVinO5

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 14, 2025