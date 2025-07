Τίποτα δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι το 2014 όταν μία ερασιτέχνης ιστορικός στην Ιρλανδία ανακάλυψε στοιχεία για έναν μυστικό ομαδικό τάφο.

Δεν υπήρχαν αρχεία ταφής, ταφόπλακες ή μνήματα.

Στον τάφο που εντοπίστηκε στην Τούαμ, της Κομητείας Γκάλγουεϊ, στα δυτικά της Ιρλανδίας φαίνεται ότι είχαν θαφτεί εκατοντάδες μωρά και μικρά παιδιά.

Η ανασκαφή, που αναμένεται να διαρκέσει δύο χρόνια, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Στην περιοχή βρισκόταν κάποτε το ορφανοτροφείο St Mary’s, ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα που φιλοξένησε χιλιάδες γυναίκες και παιδιά από το 1925 έως το 1961.

Όπως αναφέρει το BBC, πολλές από τις γυναίκες έμειναν έγκυες εκτός γάμου, απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους και χωρίστηκαν από τα παιδιά τους μετά τον τοκετό.

