Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως ενέκρινε τη σύμβαση πώλησης 9 ελικοπτέρων HH-60 (Sikorsky) πολλαπλών ρόλων –συμπεριλαμβανομένων και αεροδιακομιδών τραυματιών –, καθώς και συναφούς οπλικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών στη Νορβηγία, κράτος μέλος του NATO που γειτονεύει με τη Ρωσία, έναντι 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Η πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Νορβηγίας ν’ αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές αυξάνοντας τις αεροπορικές δυνατότητες μάχης και ειδικών επιχειρήσεων», ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας ως προς την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η Νορβηγία θα χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη αυτά για να υπερασπίζεται άλλα κράτη μέλη του NATO και συμμάχους τους. Η Νορβηγία δεν θα συναντήσει καμιά δυσκολία στην ένταξή τους στις υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση και η DSCA έστειλε χθες την απαιτούμενη από την αμερικανική νομοθεσία ειδοποίηση στο Κογκρέσο, που τυπικά μένει να επικυρώσει τη συναλλαγή.

🇺🇸🇳🇴 The US State Department has approved a possible Foreign Military Sale to Norway of up to 9 HH-60W combat rescue helicopters, plus associated equipment and services for an estimated cost of $2.6 billion.

HH-60W airframe/contractor furnished equipment unit cost is $40… pic.twitter.com/Q4DPqYGzNu

— Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) July 11, 2025