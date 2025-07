Η Carolina Wilga πέρασε 11 παγωμένες νύχτες χαμένη στην Δυτική Αυστραλία, πεπεισμένη ότι δεν θα την βρουν ποτέ.

Από «καθαρή τύχη», η μπερδεμένη και αποπροσανατολισμένη Γερμανίδα πεζοπόρος βρήκε έναν δρόμο, όπου σταμάτησε μια γυναίκα που περνούσε με το αυτοκίνητό της την Παρασκευή το απόγευμα.

Η «εξουθενωμένη, αφυδατωμένη και πεινασμένη» Wilga μίλησε με την οικογένειά της, κοιμήθηκε καλά, έκανε ντους και έφαγε, δήλωσε το Σάββατο η αναπληρώτρια επιθεωρητής της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας, Jessica Securo.

«Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να ελπίζουμε», είπε.

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες που βρέθηκε ασφαλής, και προφανώς αυτό είναι μια τεράστια ανακούφιση για την οικογένειά της και όλους τους αγαπημένους της.

«Ποτέ δεν χάσαμε την ελπίδα ότι η Carolina θα βρεθεί σώα και αβλαβής… η υποστήριξη της κοινότητας της Δυτικής Αυστραλίας είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας, ιδιαίτερα σε μια πολιτεία τόσο μεγάλη όσο η δική μας».

‘Sheer luck’: How German backpacker Carolina Wilga survived in the WA outback https://t.co/30OahjtzGk

— WAtoday (@WAtoday) July 12, 2025