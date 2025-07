Μια γυναίκα γύρω στα 50 μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού δέχτηκε επίθεση από ένα λιοντάρι μέσα σε ζωολογικό κήπο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, το πρωί της Κυριακής,

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με «σημαντικό τραυματισμό στο χέρι». Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση.

Σε ανακοίνωση του, ο ζωολογικός κήπος δήλωσε ότι η τραυματισμένη γυναίκα παρακολουθούσε τους φύλακες του ζωολογικού κήπου να εργάζονται στον περίβολο των σαρκοφάγων.

Woman’s left with significant arm injuries in lion attack at Darling Downs Zoo in Queensland. #7NEWS https://t.co/o0ufiwX0Yd

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) July 6, 2025