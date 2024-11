Επισκέπτες ζωολογικού κήπου στο Λας Βέγκας δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα όσα διαδραματίστηκαν μπροστά στο κλουβί με ένα λιοντάρι και μία λέαινα.

Καθώς τα δύο ζώα κάθονταν ήρεμα και χάζευαν, με την παρουσία δύο υπαλλήλων μέσα στο κλουβί τους, ξαφνικά το λιοντάρι επιτέθηκε στον έναν υπάλληλο.

Όπως φαίνεται στο τρομακτικό βίντεο, το μεγαλόσωμο ζώο έχει ρίξει τον άνδρα στο έδαφος και προσπαθεί να βάλει στο στόμα του το πόδι του.

Σοκαρισμένος ο συνάδερφός του προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει, ωστόσο η σωτήρια επέμβαση είναι αυτή της λέαινας, που κι εκείνη μόλις αντιλήφθηκε την επίθεση, έσπευσε να βοηθήσει.

Φαίνεται να προσπαθεί να δαγκώσει το λιοντάρι, το οποίο μοιάζει να παίρνει το μήνυμα και αφήνει ήσυχο τον υπάλληλο, ευτυχώς δίχως τραύματα.

Δείτε το βίντεο:

A zookeeper is attacked by a lion after making direct eye contact, but is ultimately saved by a lioness. pic.twitter.com/tgZHrS0wQs

— WarpaintJournal.in (@WarpaintJ) August 30, 2023