Πενήντα χρόνια Iron Maiden: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα κυκλοφορήσει νέο νόμισμα για την επέτειο του συγκροτήματος

Την επέτειο του θρυλικού συγκροτήματος Iron Maiden θα τιμήσει το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα νέο νόμισμα αφιερωμένο σε αυτό. Το νόμισμα της 50ης επετείου της μπάντας θα κυκλοφορήσει από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Iron Maiden βρίσκονται αυτό το διάστημα σε ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδεία του με τίτλο «Run For Your Lives», η οποία άρχισε στις 28 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Παράλληλα με την περιοδεία τους, το συγκρότημα γιορτάζει την 50η επέτειό του με ένα νόμισμα που παρουσιάστηκε από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο. Σχεδιασμένο από τον καλλιτέχνη Άλμπερτ Κιράντες, κατά κόσμον «Akirant», το νόμισμα απεικονίζει στο κέντρο τον Έντι, τη μασκότ του βρετανικού heavy metal συγκροτήματος. Υπάρχουν επίσης πολλές αναφορές στην καριέρα των Iron Maiden στο νόμισμα.

Iron Maiden bestowed with 50th anniversary coin by Royal Mint

