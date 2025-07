Πόσοι Αμερικανοί θα ψήφιζαν το «κόμμα Μασκ» – Δημοσκόπηση-σοκ

Η απροσδόκητη προσπάθεια του Έλον Μασκ να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό κόμμα ήδη ανατρέπει το πολιτικό τοπίο του 2026, με νέες δημοσκοπήσεις να δείχνουν μια πρώιμη δυναμική υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Μια νέα έρευνα που διεξήχθη από την Quantus Insights μεταξύ 30 Ιουνίου και 2 Ιουλίου σε 1.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους διαπίστωσε ότι το 40% των ψηφοφόρων -συμπεριλαμβανομένων πολλών Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων- δηλώνουν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν το κόμμα του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla και της SpaceX έναντι των παραδοσιακών υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού ή του Δημοκρατικού Κόμματος. Η δημοσκόπηση έχει περιθώριο σφάλματος συν ή πλην 3%.

Ο Μασκ, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση Τραμπ τον Μάιο, διαφήμισε τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, το οποίο ονόμασε «Κόμμα της Αμερικής», αφού αποκάλυψε ότι αντιτίθεται σφόδρα στο νομοσχέδιο «One Big Beautiful Bill Act» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , το οποίο ψηφίστηκε οριακά από τη Βουλή την Πέμπτη.

«Εάν περάσει αυτό το παράλογο νομοσχέδιο δαπανών, το Κόμμα της Αμερικής θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα», έγραψε σε μια σειρά από αναρτήσεις τη Δευτέρα.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.

Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025