Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δήλωσε χθες, Σάββατο ότι ίδρυσε ένα νέο πολιτικό κόμμα στις ΗΠΑ, το οποίο, όπως λέει, θα εκπροσωπεί «το 80%» των κεντρώων ψηφοφόρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, πέρυσι χρησιμοποίησε πλήρως τον πλούτο του για να υποστηρίξει την επιτυχημένη προεδρική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ το 2024, εδραιώνοντάς τον ως τον μεγαλύτερο πολιτικό δωρητή της χώρας.

Αργότερα ηγήθηκε της σύστασης της Υπηρεσίας DOGE των ΗΠΑ της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια προσπάθεια μείωσης του μεγέθους της κυβέρνησης.

Ωστόσο, ο Μασκ, ο οποίος ηγείται επίσης της SpaceX και κατέχει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, φαίνεται να έχει σταματήσει να υποστηρίζει τον Τραμπ και τους περισσότερους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Υποκινούμενος από την περιφρόνησή του για τις υψηλές κρατικές δαπάνες, ο Μασκ πρόσφατα ορκίστηκε να δημιουργήσει το «Κόμμα της Αμερικής» εάν το Κογκρέσο εγκρίνει το τεράστιο νομοσχέδιο για τη φορολογική πολιτική και τις δαπάνες που υποστηρίζονται από τον πρόεδρο.

Το Σάββατο, την επόμενη μέρα από την υπογραφή του νομοσχεδίου από τον Τραμπ, ο Μασκ δήλωσε στο X ότι το κόμμα είχε επίσημα «σχηματιστεί για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας».

Αλλά το κόμμα του Μασκ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, που κυμαίνονται από μια πολιτική δομή που ευνοεί το δικομματικό σύστημα έως την προσωπική του ιδιοσυγκρασία. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα μεγαλύτερα εμπόδια, όπως τα παρουσιάζει η Washigton Post.

Το εκλογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών που τάσσεται υπέρ του νικητή, δεν είναι ευπρόσδεκτο σε τρίτους.

Ο Χανς Νόελ, καθηγητής πολιτικής ιστορίας και πολιτικής μεθοδολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν «θεσμούς ανοιχτούς σε πολλαπλά, τρίτα μέρη που να είναι εξαιρετικά επιτυχημένα».

«Πρέπει να κερδίσεις ξεκάθαρα για να κερδίσεις οτιδήποτε», είπε ο Νόελ. «Επομένως, δεν είναι όπως σε άλλες δημοκρατίες όπου ξεκινάς ένα μικρό κόμμα και παίρνεις, ξέρετε, το 20 ή 30 τοις εκατό των ψήφων, και στη συνέχεια παίρνεις ένα μέρος των εδρών στη νομοθετική εξουσία και μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό».

Πέρα από το σύστημα «ο νικητής τα παίρνει όλα», εάν ο Μασκ θέλει να στηρίξει τους ομοσπονδιακούς υποψηφίους σε διαφορετικές πολιτείες ή, τελικά, να δημιουργήσει έναν υποψήφιο για την προεδρία τρίτου κόμματος, ο νέος οργανισμός του θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ποικίλες απαιτήσεις για την ένταξη στα ψηφοδέλτια.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025