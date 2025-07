Ο «σκακιστής» του Emirates

Η μεταγραφή του Μάρτιν Θουμπιμέντι στην Άρσεναλ πέρασε από χίλια – μύρια κύματα αλλά τελικά ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, με τους Λονδρέζους ν’ ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου Ισπανού μέσου.

Οι «κανονιέρηδες» έδωσαν 60 εκατ. ευρώ στην Σοσιεδάδ για να μετακομίσει ο Θουμπιμέντι στην αγγλική πρωτεύουσα και ο τεχνικός των πρωτευουσιάνων, Μικέλ Αρτέτα είχε πολλούς λόγους για να αισθάνεται ικανοποιημένος με τις εξελίξεις.

Το στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά την περίοδο που ο νέος άσος της Άρσεναλ ήταν μικρό παιδί και πιο συγκεκριμένα όταν ο Θουμπιμέντι ήταν 11 ετών.

Ο Μάρτιν θεωρούνταν παιδί – θαύμα στο σκάκι και μάλιστα ήταν πρωταθλητής στην Ισπανία, με τους ειδικούς της σκακιέρας να κάνουν λόγο για μια ιδιοφυΐα.

Ο τρόπος σκέψης του ήταν μοναδικός και ξεχώριζε για την αντίληψη που είχε στο παιχνίδι, αλλά τελικά τον… κέρδισε το ποδόσφαιρο.

Martin Zubimendi is chess prodigy who symbolises Arsenal’s new transfer policyhttps://t.co/EqO5Zd9uIV

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 7, 2025