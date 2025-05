Κοντά στην απόκτηση του Θουμπιμέντι η Άρσεναλ (pic)

Η Άρσεναλ είναι ένα βήμα πριν την απόκτηση του Μάρτιν Θουμπιμέντι από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι οι «κανονιέρηδες» έχουν συμφωνήσει με τον Ισπανό αμυντικό.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βάσκος πρέπει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του, η οποία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια, ποσό το οποίο πρέπει να προσφέρει η Άρσεναλ στην ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν για να κάνει δικό της τον 26χρονο αμυντικό.

