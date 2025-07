Μιλγουόκι Μπακς: Επίσημο το trade για Μίσιτς, ανακοινώθηκε ο Τέρνερ, ανανέωσε ο Πόρτις

Μετά τους Σαρλοτ Χόρνετς ήταν η σειρά των Μιλγουόκι Μπακς να επισημοποίησαν το trade με το οποίο πρόσθεσαν στο ρόστερ τους τον Βασίλιε Μίσιτς. Παράλληλα η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο γνωστοποίησε την απόκτηση του Μάιλς Τέρνερ, καθώς επίσης και την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Μπόμπι Πόρτις.

Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει πως ο Σέρβος γκαρντ θα παραμείνει στα «ελάφια» ή μπορεί τελικά θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη, με πολλές ομάδες της Euroleague να ερίζουν για την απόκτησή του.

Από εκεί και πέρα το Μιλγουόκι γνωστοποίησε αρχικά την ανταλλαγή με τους Σάρλοτ Χορνετς, με το οποίο αποχώρησε ο Πατ Κόνατον (μετά από μια επταετία) παραχωρώντας και δύο draft picks δεύτερου γύρου, κάνοντας δικό τους τον Βασίλιε Μίσιτς.

Σε 101 παιχνίδια στο NBA με τους Θάντερ, τους Χόρνετς και τους Σανς, ο Σέρβος μέτρησε 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ ανά 19.4 λεπτά.

Επίσης τα «ελάφια» ανακοίνωσαν την απόκτηση και του Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς, υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και με συνολικές απολαβές 107 εκατ. δολαρίων.

Ο Μάιλς Τέρνερ αγωνίστηκε για δέκα σερί χρόνια με τους Πέισερς, μετρώντας 14.1 πόντους, 6.8 ριμπάουντ, 2.2 κοψίματα και 1.3 τελικές πάσες σε 642 παιχνίδια.

Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε σε 72 παιχνίδια (όλα σαν βασικός) με τους Πέισερς, έχοντας κατά μέσο όρο 15.6 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 2.0 κοψίματα (3ος στο ΝΒΑ) και 1.5 ασίστ σε 30.2 λεπτά ανά αγώνα, σουτάροντας με 48.1% εντός πεδιάς και έχοντας το πολύ υψηλό 39.6% από το τρίποντο.

Τέλος, ο Μπόμπι Πόρτις ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Μπακς (φοράει τη φανέλα τους από το 2020) και πλέον με τη νέα συμφωνία θα εισπράξει λάβει 44 εκατ. δολάρια για τις επόμενα τρία χρόνια (υπάρχει player option την τελευταία χρονιά).

Τη φετινή σεζόν ο Πόρτις είχε 13,9 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 49 αγώνων, εκ των οποίων στους 7 ξεκίνησε βασικός.

