Βασίλιε Μίσιτς: Επίσημα παίκτης τον Μιλγουόκι Μπακς (pic)

Η Κυριακή (6/7) έφτασε και στο ΝΒΑ έχουν ξεκινήσει να επισημοποιούνται οι κινήσεις που έλαβαν χώρες τις ημέρες μετά την έναρξη της free agency, αφού το moratorium έληξε στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Μία από τις κινήσεις που αναμενόταν να γίνει επίσημη ήταν αυτή του Βασίλιε Μίτσιτς στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι παραχώρησαν τον Πατ Κόνατον και δύο πικ δεύτερου γύρου για να προσθέσουν στο ρόστερ τους στον Σέρβο γκαρντ.

OFFICIAL: We have acquired guard Pat Connaughton and two second-round draft picks from the Milwaukee Bucks for guard Vasa Micic.

🔗 https://t.co/m6AL5wr8M0 | @CorcoranHM pic.twitter.com/DGcMTjAKxU

— Charlotte Hornets (@hornets) July 6, 2025