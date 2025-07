Η οικοδόμηση και η διατήρηση υγιών σχέσεων απαιτεί κόπο, αλλά η ανταμοιβή είναι τεράστια. Οι άνθρωποι με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς ζουν πιο ευτυχισμένες ζωές. Ο ρομαντισμός και η φιλία είναι ευεργετικά για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Φυσικά, η καλλιέργεια σύνδεσης σε έναν κόσμο που μας κάνει να νιώθουμε ολοένα και πιο μοναχικοί δεν είναι εύκολη. Οι New York Times, μίλησαν με ειδικούς για το τι λειτουργεί, τι όχι και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους ρομαντικούς μας δεσμούς.

Έχοντας αυτό κατά νου, ακολουθούν μερικές από τις συμβουλές που έχουν μοιραστεί κατά καιρούς οι ειδικοί με την εφημερίδα.

Ρωτήστε τον σύντροφό σας κάτι καινούργιο κάθε εβδομάδα

Η περιέργεια μπορεί να βοηθήσει στην αναζωογόνηση μιας σχέσης, ειδικά αν εσείς και ο σύντροφός σας είστε μαζί εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ο Justin Garcia, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Kinsey, του ερευνητικού κέντρου σεξουαλικότητας και σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.

«Η περιέργεια είναι ένα ισχυρό, ισχυρό τονωτικό», υποστήριξε, επειδή στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Ενδιαφέρομαι για σένα.

Ένας απλός τρόπος για να εμφυσήσετε λίγη περιέργεια στη σχέση σας; Κάθε εβδομάδα περίπου, να ρωτάτε τον σύντροφό σας κάτι καινούργιο. Θα μπορούσε να είναι κάτι βαθυστόχαστο ή κάτι ασήμαντο και ανόητο.

Δεν έχετε σύντροφο; Λειτουργεί και με φίλους και συγγενείς.

Σταμάτα να επικεντρώνεσαι τόσο πολύ στο να έχεις δίκιο

Η Terry Real, θεραπεύτρια ζευγαριών και συγγραφέας του βιβλίου « Us: Getting Past You and Me to Build a More Loving Relationship» , είναι μεγάλη θαυμάστρια του ρητού: «Ποιος έχει δίκιο; Ποιος άδικο; Ποιον νοιάζει;»

Οι σύντροφοι συχνά κολλάνε υπερβολικά στο να κερδίσουν μια διαφωνία, είπε σε ένα πάνελ στο Well Festival τον Μάιο – εις βάρος της σχέσης τους.

Λέει στους… πελάτες του να φαντάζονται τη σχέση τους ως μια «βιόσφαιρα» στην οποία πρέπει να ζουν και να καλλιεργούν μαζί. Συχνά, η προστασία της βιόσφαιρας είναι πιο σημαντική από το να κερδίζουν πόντους.

Δεν είναι εύκολο να ακολουθήσεις μια συμβουλή, παραδέχτηκε ο Real. Την στιγμή — όταν προσπαθείτε επιμελώς να πείσετε με κάποιο τρόπο τον σύντροφό σας ότι έχετε δίκιο — μπορεί να σταματήσετε και να αναρωτηθείτε: Πώς θέλω να περάσω τον χρόνο μου; Θέλω πραγματικά να τον περάσω διαφωνώντας; Μερικές φορές, η απάντηση είναι ναι! Αλλά άλλες φορές, μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε προτεραιότητα στη συμπόνια και τη συνεργασία για χάρη της βιόσφαιρας.

Αποφύγετε αυτή την τοξική τακτική

Ο Τζέιμς Κόρντοβα, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κλαρκ, έχει παρατηρήσει μια άχρηστη συνήθεια στις σχέσεις μεταξύ των πελατών του, την οποία έχει ονομάσει «Σμιγκολ-ινγκ», βασισμένη σε έναν χαρακτήρα στην ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που μετατρέπεται «από επιθετικό Γκόλουμ σε γκρινιάρη Σμιγκόλ».

Κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, το ένα άτομο θα εκφράσει ένα παράπονο, είπε ο καθηγητής «και το άλλο άτομο θα απαντήσει λέγοντας: «»Το ξέρω, είμαι ο χειρότερος. Είμαι ένας απαίσιος σύντροφος. Δεν ξέρω καν γιατί είσαι μαζί μου»». Αντί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, είπε ο Δρ. Κόρντοβα, «απλώς υποχωρούν, όπως ο Σμίγκολ».

Αν ο σύντροφός σας είναι «Σμιγκολ-ινγκ», ο Δρ. Κόρντοβα συνέστησε να επιβεβαιώσετε την εμπειρία του συντρόφου σας και να τον καθησυχάσετε ότι νοιάζεστε. Στη συνέχεια, επαναλάβετε ότι χρειάζεστε ο σύντροφός σας να καταλάβει και εξηγήστε του, γιατί έχει σημασία, είπε.

Πηγαίνετε σε ένα νοσταλγικό ραντεβού

Αν εσείς και ο σύντροφός σας είστε μαζί για πολύ καιρό, μια νοσταλγική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει την αγάπη σας ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν και της δέσμευσης, δήλωσε η Ashley Thompson, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, στο Ντουλούθ.

Σκεφτείτε ένα ραντεβού που βγήκατε νωρίς στη σχέση σας και προσπαθήστε το ξανά, πρότεινε η Thompson. Ή ανοίξτε μερικά ποπ κορν, καθίστε στον καναπέ, συνδέστε τη φωτογραφική σας βιβλιοθήκη με την τηλεόραση και κάντε ένα ταξίδι στις αναμνήσεις, πρόσθεσε.

Μπορείτε επίσης να ξανασκεφτείτε κάτι που εσείς ή ο σύντροφός σας απολαμβάνατε όταν ήσασταν νεότεροι, όπως το πατινάζ στον πάγο ή το πατινάζ σε εσωτερικό χώρο, δήλωσε η Tennesha Wood, προπονήτρια γνωριμιών και προξενήτρα στην Ατλάντα. Αυτό αναδεικνύει ή αναζωογονεί την αίσθηση του παιχνιδιού σας, είπε.