Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Ναΐμ Κασέμ δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωσή του, η οποία αποδυναμώθηκε σημαντικά από τον πόλεμο με το Ισραήλ, δεν θα «συνθηκολογήσει» ούτε θα παραδώσει τα όπλα της, παρά την έντονη πίεση που αντιμετωπίζει για να αφοπλιστεί.

«Η απειλή δεν θα μας κάνει να συνθηκολογήσουμε (…) δεν θα αφήσουμε κανέναν σήμερα να μας πει να μαλακώσουμε τις θέσεις μας (…) να παραδώσουμε τα όπλα μας», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα το οποίο μεταδόθηκε σε χιλιάδες υποστηρικτές του που συγκεντρώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, για τον εορτασμό της σιιτικής θρησκευτικής γιορτής Ασούρα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Hezbollah’s Secretary-General Sheikh Naim Qassem states that the Lebanese resistance movement is ready for both peace and defense simultaneously.

