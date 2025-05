Ο στρατός του Λιβάνου έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον νότο της χώρας, χρησιμοποιώντας εν μέρει πληροφορίες από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, όπως υποστηρίζει η Wall Street Journal.

Το ρεπορτάζ αναμεταδίδει και η ισραηλινή Haaretz.

Σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο, στόχος της νέας λιβανέζικης κυβέρνησης είναι η διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε στην εφημερίδα ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει επιτύχει περίπου το 80% των στόχων της για τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών στις νοτιότερες περιοχές της χώρας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇺🇸 | 🇮🇱 The Wall Street Journal reports that American and Israeli officials were surprised by the Lebanese Army’s progress in disarming Hezbollah. This development indicates a shifting dynamic in Lebanon’s internal power structures and reflects a possible movement toward… pic.twitter.com/tjYmj2TlZn

— Observe Lebanon (@ObserveLebanon) May 29, 2025