Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο, UNIFIL αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι πυρά από τον στρατό του Ισραήλ έπληξαν την περίμετρο μιας από τις θέσεις της.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στα νότια του Λιβάνου.

Αυτό το συμβάν ήταν το πρώτο από τότε που το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με τη UNIFIL.

«Η UNIFIL ανησυχεί για την πρόσφατη επιθετική στάση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στην οποία εμπλέκονται προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία της UNIFIL κοντά στη Μπλε Γραμμή, συμπεριλαμβανομένου του χθεσινού περιστατικού κατά το οποίο απευθείας πυρά έπληξαν την περίμετρο μιας θέσης της UNIFIL νότια του χωριού Κφαρ Σουμπά.

Στο χθεσινό περιστατικό, οι ειρηνευτικές δυνάμεις παρατήρησαν δύο πυροβολισμούς νότια της Μπλε Γραμμής και ένας από αυτούς έπληξε τη βάση της UNIFIL.

Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια θέση της UNIFIL πλήττεται άμεσα μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών της 27ης Νοεμβρίου, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η UNIFIL έχει παρατηρήσει τουλάχιστον άλλα τέσσερα περιστατικά με πυρά των IDF κοντά στις θέσεις της κατά μήκος της Μπλε Γραμμής.

Τις τελευταίες ημέρες, η UNIFIL παρατήρησε επίσης άλλη επιθετική συμπεριφορά των IDF έναντι των ειρηνευτικών δυνάμεων που εκτελούσαν επιχειρησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με την απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επίσης, χθες, οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL που εκτελούσαν περιπολία με τον λιβανέζικο στρατό κοντά στο Μαρούν Αράς ανέφεραν ότι λέιζερ τους στόχευε από κοντινή θέση των IDF.

Σε ένα άλλο περιστατικό νότια της Άλμα ας Σάαμπ στις 7 Μαΐου, ακτίνες λέιζερ ρίχτηκαν προς μια περίπολο της UNIFIL από δύο άρματα μάχης Merkava των IDF. Καθώς η περίπολος άρχισε να κινείται, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέταξε περίπου πέντε μέτρα πάνω από αυτήν, ακολουθώντας την περίπολο για περίπου ένα χιλιόμετρο.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, την ίδια ημέρα, ένα εναέριο όχημα πέταξε επανειλημμένα πάνω από μια θέση της UNIFIL ανατολικά της Χούλα.

Η UNIFIL διαμαρτύρεται για όλα αυτά και συνεχίζουμε να υπενθυμίζουμε σε όλους τους φορείς την ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού και της περιουσίας του ΟΗΕ και να σέβονται το απαραβίαστο των περιουσιακών στοιχείων και των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ ανά πάσα στιγμή».

UNIFIL is concerned by the recent aggressive posture of the Israel Defense Forces (IDF) involving UNIFIL personnel and assets near the Blue Line, including yesterday’s incident in which a direct fire hit the perimeter of a UNIFIL position south of the village of Kfar Shouba.

