Οι αρχές του Λιβάνου συγκάλεσαν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα το πρωί ύστερα από τον τραυματισμό δύο αξιωματικών σε πυρκαγιά σε όχημα της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL/Finul).

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο που είχε αποκλειστεί από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ κοντά στη Βηρυτό.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου, ο στρατηγός Άχμαντ Αλ-Χατζάρ, έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, να εργαστούν για την ταυτοποίηση των δραστών, να τους συλλάβουν και να τους παραπέμψουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ.

Ο υπουργός επισκέφθηκε επίσης τους δύο τραυματισμένους αξιωματικούς της UNIFIL στο νοσοκομείο και τόνισε την «καταδίκη από τη λιβανική κυβέρνηση της επίθεσης αυτής που συνιστά έγκλημα σε βάρος των ειρηνευτικών δυνάμεων», σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου NNA μετέδωσε ότι ο υπουργός Εσωτερικών Άχμαντ Αλ-Χατζάρ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου για να συζητηθεί η κατάσταση ασφαλείας.

«Σήμερα (Παρασκευή) το βράδυ, αυτοκινητοπομπή της UNIFIL που μετέφερε στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης προς το αεροδρόμιο της Βηρυτού δέχθηκε βίαιη επίθεση και ένα όχημα πυρπολήθηκε. Ο απερχόμενος Αναπληρωτής Διοικητής της Δύναμης, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του μετά το τέλος της αποστολής του, τραυματίστηκε», σύμφωνα με την ανακοίνωση της UNIFIL.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτή τη σκανδαλώδη επίθεση σε ειρηνευτικές δυνάμεις, που εργάζονται για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου. Οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών δυνάμεων αποτελούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Απαιτούμε πλήρη και άμεση έρευνα από τις λιβανικές αρχές και να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη», δήλωσε η UNIFIL.

