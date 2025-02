Σοκ στον ΟΗΕ: Επιτέθηκαν σε κονβόι της ειρηνευτικής αποστολής στον Λίβανο

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΗΕ, κονβόι της ειρηνευτικής αποστολής του διεθνούς οργανισμού στον Λίβανο (UNIFIL), που μετέφερε δυνάμεις στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, δέχθηκε βίαιη επίθεση και ένα από τα οχήματα πυρπολήθηκε (φωτογραφία, επάνω, από το Χ και βίντεο, κάτω).

Ο απερχόμενος Αναπληρωτής Διοικητής της Δύναμης, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του μετά το τέλος της αποστολής του, τραυματίστηκε.

🎥 [#Video] A U.N. Interim Force in Lebanon (UNIFIL) convoy was attacked as it passed along a road in Beirut’s southern suburbs.pic.twitter.com/HFLIBwKJI2

— L’Orient Today (@lorienttoday) February 14, 2025