Ζαλγκίρις: Ανακοίνωσε τον Τόμας Μασιούλις (pic)

Νέος προπονητής της Ζαλγκίρις είναι ο Τόμας Μασιούλις. Η λιθουανική ομάδα γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον τεχνικό για 2+1 χρόνια.

Ο νέος κόουτς της Ζαλγκίρις, ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της Φενέρμπαχτσε μέχρι πρόσφατα, καθώς ήταν στενός συνεργάτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, από το 2018.

He’s coming back to home! 🏡⁰⁰EuroLeague champion Tomas Masiulis is the new head coach of Zalgiris. The Kaunas native has signed a 2+1 contract deal. ✍🏼 pic.twitter.com/HOq6ZVGmj0

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 28, 2025