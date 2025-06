Η Λωρίδα της Γάζας έζησε χθες Πέμπτη ακόμη μια πολύνεκρη μέρα, με 65 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών του ισραηλινού στρατού, κατά τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να καταγγέλλει τη «γενοκτονία» (στη φωτογραφία του Reuters/Hatem Khaled, επάνω, Παλαιστίνιοι θρηνούν τον θάνατο ενός από τα αμέτρητα παιδιά που έχει δολοφονήσει ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα).

Επειτα από είκοσι και πλέον μήνες καταστροφικού πολέμου, ο πληθυσμός του παλαιστινιακού θυλάκου βρίσκεται στο χείλος λιμού, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

«Σκότωσαν πατέρα, μητέρα κι αδελφούς, μόνο δυο κοριτσάκια επέζησαν. Το ένα είναι μωρό, 14 μηνών, το άλλο πέντε ετών»

The parents of five month-old Nidal Shurrab bid him farewell after he starved to death due to the israeli confiscation of Gaza’s baby formula pic.twitter.com/PEsftyJhvH — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) June 26, 2025

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων ισραηλινών πυρών σε διάφορους τομείς της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έφθασε χθες βράδυ τους 65 νεκρούς.

Επτά από αυτούς έχασαν τη ζωή τους καθώς περίμεναν για να πάρουν τρόφιμα από κέντρο διανομής βοήθειας, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε ν’ αναφέρει πως «εξετάζει» τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για τραυματισμούς κοντά στο σταυροδρόμι που η ισραηλινή πλευρά ονομάζει Νετσαρίμ (κεντρικά), όπου είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος.

Spain’s Prime Minister Pedro Sánchez, speaking today in Brussels : “Gaza is in a catastrophic situation of genocide.” “The European Union must terminate its cooperation agreement with Israel, and it must do so immediately.” 🇪🇸 🇵🇸 pic.twitter.com/jZPh4IE66x — sarah (@sahouraxo) June 26, 2025

Στρατιώτες «προσπάθησαν να εμποδίσουν υπόπτους ανοίγοντας προειδοποιητικά πυρ», ανέφερε πάντως.

Το Ισραήλ χαλάρωσε, αλλά μόνο εν μέρει, τον απόλυτο αποκλεισμό που επέβαλε στις αρχές Μαρτίου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος προκάλεσε οξύτατες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Ανθρωπιστικό Ιδρυμα… θανάτου

Οι ισραηλινές αρχές συγκρότησαν μηχανισμό διανομής βοήθειας που λειτουργεί το Ανθρωπιστικό Ιδρυμα για τη Γάζα (GHF), όμως οι επιχειρήσεις του σημαδεύονται σχεδόν καθημερινά από σκηνές χάους και πολύνεκρα επεισόδια.

Reportage bouleversant de Franceinfo sur les distributions alimentaires meurtrières de l’armée israélienne à Gaza.

Ne détournons pas le regard pic.twitter.com/6iTfxhMs3Z — Marcel (@realmarcel1) June 26, 2025

Ο στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις στη Γάζα στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επίθεσης που έχει σκοπό, σύμφωνα με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ν’ αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, σ’ αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονά του στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, από τις πιο επικριτικές φωνές στους κόλπους της ΕΕ έναντι της ισραηλινής κυβέρνησης, χαρακτήρισε χθες «γενοκτονία» τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αξίωσε «άμεση και επείγουσα πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια» στον παλαιστινιακό θύλακο μ’ ευθύνη «των Ηνωμένων Εθνών».

We’re not sorry if the truth about Gaza’s hunger makes you uncomfortable pic.twitter.com/rR7KTKHKtb — Ahmed Abd (@ahmedabd_gaza) June 25, 2025

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σ’ επίσημα δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 56.156 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

«Εγκλημα πολέμου»

Χθες Παλαιστίνιοι είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή νοσοκομείου στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά), μπροστά σε σάβανα και νεκρικούς σάκους με κηλίδες αίματος, που περιείχαν τα άψυχα σώματα συγγενών τους, θυμάτων ισραηλινού βομβαρδισμού.

«Σκότωσαν πατέρα, μητέρα κι αδελφούς, μόνο δυο κοριτσάκια επέζησαν. Το ένα είναι μωρό, 14 μηνών, το άλλο πέντε ετών», είπε γυναίκα που θρηνούσε.

A devastated mother in Gaza mourns her son, who was killed this morning by the Israeli army while seeking some aid from a U.S. aid distribution center to feed his family amid the ongoing Israeli war of hunger. pic.twitter.com/NWzfUgKBP3 — Quds News Network (@QudsNen) June 24, 2025

Από τα τέλη Μαΐου, σχεδόν 550 Γαζαίοι έχουν σκοτωθεί κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Προχθές Τρίτη η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» τη χρησιμοποίηση της τροφής ως όπλου στη Λωρίδα της Γάζας, εξορκίζοντας τον ισραηλινό στρατό να «σταματήσει να πυροβολεί εναντίον ανθρώπων που συγκεντρώνονται» για να πάρουν τρόφιμα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

«Ο λεγόμενος ‘μηχανισμός’ βοήθειας που δημιουργήθηκε πρόσφατα είναι τερατούργημα (…) Είναι παγίδα θανάτου», σφυροκόπησε ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

A child in Gaza lost his cousin pic.twitter.com/mhvMfav6SF — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) June 26, 2025

Το GHF διαψεύδει πως έχει γίνει το παραμικρό στα περιφραγμένα και αυστηρά φυλασσόμενα κέντρα του.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες πως αποδέσμευσε 30 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που χρησιμοποιεί οπλισμένους συμβασιούχους για να εγγυώνται την ασφάλεια στα κέντρα διανομής τροφίμων.

«Μεγάλη πρόοδος»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε από την πλευρά του πως έκανε προχθές Τετάρτη την πρώτη παράδοση ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού στη Λωρίδα της Γάζας από τη 2η Μαρτίου, τονίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται παρά για «σταγόνα στον ωκεανό» των αναγκών.

The first moments of the Deir al-Balah massacre, which resulted in the martyrdom of 15 people and dozens injured after the city market was bombed.

💔💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/nsDQJYINkb — Abdullah Omar🇵🇸 (@Abdullah_Om3r03) June 26, 2025

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω του πολέμου, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο όσα ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πηγή επιτόπου.

Προχθές Τετάρτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως έχει γίνει «μεγάλη πρόοδος» στις προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από την αντιπολίτευση, από τις οικογένειες ομήρων που συνεχίζουν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας και ακόμη από μέρος του συνασπισμού του να βάλει τέλος στον πόλεμο.

Το Κατάρ, μια από τις χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, ανακοίνωσε την Τρίτη νέα πρωτοβουλία με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

“Ya Baba , I’m tired…” 🚨Breaking: A Palestinian child mourns his father, killed by the Israeli army near an aid distribution point in western Rafah, southern Gaza. pic.twitter.com/x6207tOuot — Gaza Notifications (@gazanotice) June 26, 2025

Στέλεχος της Χαμάς, ο Τάχερ αλ Νούνου, είπε προχθές Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συζητήσεις με τους μεσολαβητές έχουν «εντατικοποιηθεί».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως οι προσπάθειες για να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο –49, όμως τουλάχιστον 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό – συνεχίζονται «στο πεδίο της μάχης και μέσω διαπραγματεύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ