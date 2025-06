Ένας γάμος, μια πόλη και 50 εκατ. δολ.- Η «άλλη» βιομηχανία του Bezos

Ντυμένος με μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, ο Jeff Bezos ακολούθησε τη μνηστή του Laura Sánchez, που νωρίτερα είχε φύγει από το ξενοδοχείο Aman πριν από το γεγονός της εβδομάδας στη Βενετία. Εκείνη με ένα κρεμ ντε πιες κρεμ, γυαλιά ηλίου και ένα κομψό μαντήλι στο κεφάλι, χαιρετούσε και έστελνε φιλιά σε όσους ήθελαν να πάρουν μια γεύση από τους γαμήλιους εορτασμούς, που προσέλκυσαν αστέρες του θεάματος και του επιχειρείν.

Ο ιδρυτής της Amazon και η πρώην δημοσιογράφος έφτασαν στο χλιδάτο ξενοδοχείο Aman την Τετάρτη με ελικόπτερο, αφού πέρασαν χρόνο στην Κροατία με το mega yacht του Bezos, Koru, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η «άλλη» βιομηχανία του Bezos

Όπως επιβεβαίωσε και στη WSJ την περασμένη Τρίτη, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης του Βένετο, στην οποία υπάγεται η Βενετία, Luca Zaia, ο γάμος και τα διάφορα… παρελκόμενά του θα κοστίσουν 40 έως 48 εκατομμύρια ευρώ (47-56 εκατομμύρια δολάρια). ποσό που είναι απίθανο να πλήξει την καθαρή περιουσία του Bezos ύψους 231 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Jeff Bezos, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, και η Lauren Sánchez, βραβευμένη με Emmy τηλεπαρουσιάστρια, γιορτάζουν τον γάμο τους αυτό το Σαββατοκύριακο με τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στη Βενετία. Οι τοπικοί πωλητές, από τους παρόχους θαλάσσιων ταξί μέχρι τα ζαχαροπλαστεία και τα παραδοσιακά καταστήματα, «αγκαλιάζουν» το γεγονός ως μια μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία.

Άλλοι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, μη θέλοντας να αφήσουν την πόλη τους να γίνει… παιδική χαρά για τους πλούσιους.

Ο Bezos και η Sánchez έφτασαν στη Βενετία την Τετάρτη και οι επισκέπτες άρσιαν να έρχονται σταδιακά στην πόλη με θαλαμηγούς, 250 θαλάσσια ταξί και έως 90 ιδιωτικά τζετ.

Από επιχειρηματίες μέχρι influencer

Ενώ αναμένεται να παρευρεθούν λιγότεροι από 200 καλεσμένοι στις εορταστικές εκδηλώσεις, ο κατάλογος των καλεσμένων παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Ωστόσο, αρκετοί υψηλά ιστάμενοι παρευρισκόμενοι έχουν ήδη προσγειωθεί στη Βενετία.

Η Ιβάνκα Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και τα παιδιά τους φωτογραφήθηκαν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο St. Regis την Τετάρτη.

Ο Barry Diller και η Diane von Furstenberg, που έχει σπ0ίτι στη Βενετία, φωτογραφήθηκαν στην πόλη την ίδια ημέρα. Παρόντες και ο πρώην φίλος της Sánchez, ο πρώην παίκτης του NFL Tony Gonzalez, η σύζυγός του, October.

Η Kris Jenner, ο Corey Gamble, η Kim Kardashian, η Khloé Kardashian, η Kendall Jenner και η Kylie Jenner, της δημοφιλούς οικογένειας influencer έφτασαν στη Βενετία την Πέμπτη, όπως και η Oprah Winfrey, η Gayle King, ο Orlando Bloom και ο παραγωγός ταινιών Brian Grazer, με τη σύζυγό του Veronica Smiley Grazer.

Ο Usher, ο Tom Brady, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, ο Leonardo DiCaprio, η Karlie Kloss, ο ιταλός σχεδιαστής μόδας Domenico Dolce

των Dolce & Gabbana, το μοντέλο Vittoria Ceretti, ο αμερικανός επιχειρηματίας Ari Emanuel και η σύζυγός του, η σχεδιάστρια μόδας Sarah Staudinger και ο πρώην ατζέντης του Χόλιγουντ Michael Kives και η σύζυγός του Lydia φωτογραφήθηκαν επίσης στη Βενετία την Πέμπτη.

Ενώ ένα γιοτ που ανήκει στον επενδυτή της Amazon, Bill Miller, αγκυροβόλησε στην πόλη αυτή την εβδομάδα.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας Eva Longoria και η ραδιοτηλεοπτικός παράγοντας του Fox Sports Charissa Thompson, οι οποίες παρευρέθηκαν στο bachelorette πάρτι της Sánchez τον Μάιο, αναμένεται να παραστούν και στον γάμο.

Πόσο θα φτάσει τελικά το κόστος

Οι περισσότερες προμήθειες, υπηρεσίες και προϊόντα για το γάμο προέρχονται από βενετσιάνους προμηθευτές. Η Rosa Salva, μια ιστορική οικογενειακή επιχείρηση ζαχαροπλαστικής και τροφοδοσίας, θα παραδώσει τσάντες με παραδοσιακά γλυκά, όπως μικρές λιχουδιές από καλαμποκάλευρο και σταφίδες που ονομάζονται zaletticookies. Η Laguna B, ένα στούντιο σχεδιασμού που κατασκευάζει χειροποίητα γυάλινα σκεύη, δημιούργησε επίσης κομμάτια για το γάμο.

Οι αξιωματούχοι της Βενετίας ελπίζουν ότι η εκδήλωση θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις από τον Bezos και τους προσκεκλημένους του.

Οι ακτιβιστές και πολλοί κάτοικοι ωστόσο αισθάνονται διαφορετικά. Ενώ η οικονομία της Βενετίας εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον τουρισμό, ορισμένοι ντόπιοι λένε ότι αυτός έχει διαταράξει τη ζωή τους. Εκφράζουν την περιφρόνησή τους για το γεγονός ότι υπόκεινται στις ιδιοτροπίες των πλούσιων επισκεπτών που εισέρχονται.

Πολλοί Βενετσιάνοι πιστεύουν επίσης ότι η Amazon είναι υπεύθυνη για την εκδίωξη των τοπικών επιχειρήσεωνπου εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης. Νωρίτερα αυτό το μήνα, με συνθήματα «Όχι χώρο για τον Bezos», ορισμένοι ντόπιοι διαμαρτυρήθηκαν για το γάμο. Ενώ αρχικά είχαν προγραμματίσει να διαμαρτυρηθούν έξω από τους χώρους του γάμου αυτό το Σαββατοκύριακο, τώρα πραγματοποιούν πορεία κοντά σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό. Η ομάδα έχει διευρύνει επίσης την εστίασή της, με ένα νέο σύνθημα: «NoSpace for Bezos, no Space for War», μια αναφορά στους πολέμους στο Ιράν και τη Γάζα.

Η άποψη του ζευγαριού

Η εταιρεία Lanza & Baucina, υπεύθυνη για τη διοργάνωση του γάμου, δήλωσε ότι οι πελάτες της και η εταιρεία δεσμεύτηκαν να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε διατάραξη της ζωής στην πόλη.

«Πάντα αναγνωρίζαμε την ευρύτερη συζήτηση και τα κρίσιμα ζητήματα που περιβάλλουν το μέλλον της πόλης και από την αρχή ο πελάτης μας είχε την τιμή να στηρίζει την πόλη και την τόσο σημαντική λιμνοθάλασσα μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και σχετικών έργων», ανέφερε η εταιρεία.

Από την πλευρά του, το ζευγάρι έγραψε σε ένα σημείωμα προς τους καλεσμένους τους ότι δωρίζουν 1 εκατ. δολάρια σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν την πόλη εκ μέρους τους.

Πηγή: ΟΤ