«Καζάνι που βράζει» η Πόρτο – Επίθεση οπαδών στο πούλμαν της ομάδας και απόλυση προπονητή

Η περσινή σεζόν δεν ήταν καλή για την Πόρτο αλλά και τα πρώτα μηνύματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου μόνο ενθαρρυντικά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Η εικόνα της πορτογαλικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων δεν ήταν καλή και οι «δράκοι» αποκλείστηκαν από την φάση των 16 της διοργάνωσης, γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του πορτογαλικού συλλόγου.

Τα αποτελέσματα της Πόρτο στην διοργάνωση ήταν δύο ισοπαλίες (με Αλ Αχλί και Παλμέιρας) και μια ήττα, από την Ίντερ Μαϊάμι.

Η κατάσταση στην ομάδα θυμίζει «καζάνι που βράζει» και αυτό άλλωστε φάνηκε από τα όσα έγιναν στο αεροδρόμιο του Πόρτο, κατά την επιστροφή των «δράκων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο πάρκιγνκ του αεροδρομίου περίμεναν εξαγριωμένοι οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι επιτέθηκαν στο πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες και τον προπονητή.

Πέταξαν αντικείμενα και φώναζαν συνθήματα εναντίον όλων, ακόμα και εναντίον του προέδρου της ομάδας, Αντρε Βίλας Μπόας.

Στο «στόχαστρο» των οπαδών βρέθηκε και ο διοικητικός ηγέτης των «δράκων», με τους συγκεντρωμένους οπαδούς να κατηγορούν τον Βίλας Μπόας για πολλά λάθη στον σχεδιασμό της ομάδας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων για ν’ αποφευχθούν τα χειρότερα και πλέον όλοι περιμένουν τις εξελίξεις.

BREAKING: First Club World Cup manager set to be sacked after angry fans confront team bus https://t.co/gheOPi5jPp

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 25, 2025