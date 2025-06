Oι φωτογραφίες της Άλις Όστεν σε μια νέα έκδοση- «Υποθέτω ότι ήμουν πολύ καλή για να παντρευτώ»

Το γοτθικό, παραθαλάσσιο ακίνητο Clear Comfort διέθετε πανοραμική θέα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, και έτσι, η πρωτοπόρος φωτογράφος Άλις Όστεν (1866-1952) η οποία έζησε εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, μπόρεσε να γίνει μάρτυρας των μεταναστών που έφταναν στη Νήσο Έλις και των στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που επέστρεφαν από το μέτωπο -μνημειώδη γεγονότα τα οποία αποτύπωσε σε χιλιάδες λήψεις.

Η νεοϋορκέζα Όστεν ανακάλυψε τη φωτογραφία όταν ήταν ακόμη έφηβη, μετατρέποντας την ντουλάπα του δωματίου της σε σκοτεινό θάλαμο. «Στο στούντιο του σπιτιού της, το οποίο ήταν και μία από τις φωτογραφικές μούσες της, παρήγαγε χιλιάδες φωτογραφίες μιας ταχέως μεταβαλλόμενης Νέας Υόρκης, συμβάλλοντας σημαντικά στην ιστορία της φωτογραφίας, καταγράφοντας τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς της Νέας Υόρκης, τις κοινωνικές δραστηριότητες των βικτοριανών γυναικών και τον φυσικό και αρχιτεκτονικό κόσμο των ταξιδιών της», αναφέρει το Alice Austen House, όπως μεταδίδει το Colossal.

Ποζάροντας με τις φίλες της

Για πολύ καιρό, η Όστεν θεωρούνταν ερασιτέχνης, επειδή ασχολήθηκε με την τέχνη της κυρίως ως χόμπι, ωστόσο, σήμερα αναγνωρίζεται για τη συμβολή της στην διαμόρφωση της αμερικανικής φωτογραφίας.

Και, δεκαετίες αργότερα, η ζωή και το έργο της συγκεντρώνουν την προσοχή που τους αξίζει με τη νέα βιογραφία με τίτλο «TOO GOOD TO GET MARRIED: The Life and Photographs of Miss Alice Austen», την οποία υπογράφει η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια Bonnie Yochelson.

Στο βιβλίο, η Yochelson «περιγράφει πώς μια γυναίκα που μεγάλωσε στη χρυσή εποχή, όταν ο όρος “λεσβία” δεν υπήρχε ακόμη, αμφισβήτησε και συμμορφώθηκε με τα συντηρητικά ιδανικά της υψηλής κοινωνίας», σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

«Όταν ήταν 25 ετών και αναμενόταν να παντρευτεί, η Όστεν χρησιμοποίησε την κάμερά της για να σατιρίσει τους κανόνες του φύλου, ποζάροντας με τις φίλες της με τα εσώρουχα και με ανδρικά ρούχα, ‘καπνίζοντας’ τσιγάρα και προσποιούμενη ότι είναι μεθυσμένη», προστίθεται.

Ο τίτλος της βιογραφίας προέρχεται από μια συνέντευξη που έδωσε η Όστεν στα 84 της χρόνια. «Υποθέτω ότι ήμουν πολύ καλή για να παντρευτώ», είπε σε έναν δημοσιογράφο όταν την ρώτησε γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Η τελευταία επιθυμία

Σηματοδοτώντας ένα σημαντικό σημείο στην ιστορία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, το Clear Comfort αποτέλεσε το σπίτι για τριάντα χρόνια τόσο της Όστεν όσο και της συντρόφου της Γκέρτρουντ Τέιτ. Η Όστιν γνώρισε τη δασκάλα νηπιαγωγείου και χορού το 1899, ξεκινώντας μια σχέση που θα διαρκούσε πέντε δεκαετίες.

Ενώ οι οικονομικές δυσκολίες στο τέλος της ζωής τους τους ανάγκασαν να χωρίσουν -η Όστεν έχασε όλη την περιουσία της κραχ του 1929 και η ίδια και η Τέιτ εκδιώχθηκαν από το Clear Comfort το 1945-, η Τέιτ υπερασπίστηκε τη διατήρηση του έργου της Όστεν.

Οι οικογένειές τους αρνήθηκαν την τελευταία επιθυμία του ζευγαριού να ταφούν μαζί.

