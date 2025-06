Ακτιβιστής ρίχνει ροζ μπογιά σε πίνακα του Πικάσο – «Δεν υπάρχει τέχνη σε έναν νεκρό πλανήτη»

Την Πέμπτη, 19 Ιουνίου, ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που εκτίθεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ, βρέθηκε στο στόχαστρο ακτιβιστών, οι οποίοι έριξαν ροζ μπογιά στο προσταυτετικό γυαλί του έργου, σε μια προσπάθεια να επιστήσουν την προσοχή στην κλιματική κρίση.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ομάδα Last Generation Canada δείχνουν τη στιγμή που ο διαδηλωτής πέταξε τη μπογιά στο πορτρέτο, ένα έργο του Πάμπλο Πικάσο του 1901 με τίτλο L’hetaire, το οποίο ανήκει στη μόνιμη συλλογή της γκαλερί τέχνης Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο και αποτελεί το κεντρικό αξιοθέατο της ειδικής έκθεσης «Berthe Weill: Art Dealer of the Parisian Avant-garde».

Στη συνέχεια του βίντεο εμφανίζεται ένας διαδηλωτής, ο οποίος απομακρύνεται από την γκαλερί από ένα μέλος της ασφάλειας του μουσείου. Η ανάρτηση στο Instagram περιλαμβάνει μια δήλωση του διαδηλωτή.

«Σήμερα, δεν επιτίθεμαι στην τέχνη, ούτε την καταστρέφω. Την προστατεύω. Η τέχνη, στον πυρήνα της, είναι απεικονίσεις της ζωής. Είναι από τους ζωντανούς, για τους ζωντανούς. Δεν υπάρχει τέχνη σε έναν νεκρό πλανήτη», υποστηρίζει, αναφερόμενος στο Γουίνιπεγκ, μια μεγάλη πόλη στην Μανιτόμπα, η βιώνει αυτή τη στιγμή ένα κύμα καύσωνα που σπάει ρεκόρ.

Νομικές συνέπειες

Όπως μεταδίδει η The Art Newspaper, το έργο απομακρύνθηκε από την υπόλοιπη έκθεση, η οποία άνοιξε ξανά για το κοινό περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Last Generation Canada, ο ακτιβιστής, ο οποίος κατονομάζεται μόνο ως Μαρσέλ «κατηγορήθηκε για καταστροφή κάτω των 5.000 δολαρίων» και αφέθηκε ελεύθερος αργότερα.

Η αστυνομία του Μόντρεαλ επιβεβαίωσε στον Independent ότι ο ακτιβιστής συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος για να εμφανιστεί στο δικαστήριο σε επόμενη ημερομηνία. Τα δύο άτομα που βιντεοσκόπησαν τον βανδαλισμό συνελήφθησαν πριν αφεθούν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Τα τελευταία χρόνια, διάσημα έργα τέχνης έχουν γίνει στόχοι από κλιματικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ομάδων όπως η Just Stop Oil- η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τις διαμαρτυρίες που στόχευαν το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Αυτού του είδους οι ακτιβιστικές δράσεις έχουν διχάσει την κοινή γνώμη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν οδηγήσει σε σοβαρές νομικές συνέπειες για τους διαδηλωτές/ιες.

*Με πληροφορίες από: ARTnews | The Art Newspaper