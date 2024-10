Ακτιβιστές κόλλησαν τη φωτογραφία μιας μάνας και ενός παιδιού από τη Γάζα πάνω σε πίνακα του Πικάσο

Σήμερα (9 Οκτωβρίου), δύο ακτιβιστές της οργάνωσης Youth Demand τοποθέτησαν τη φωτογραφία μιας μητέρας και ενός παιδιού από τη Γάζα πάνω από έναν πίνακα του Πικάσο στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου για να απαιτήσουν την επιβολή εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και να σταματήσει η νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου όλες τις νέες άδειες πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν χορηγηθεί από το 2021.

Λίγο πριν από το μεσημέρι, οι δύο τους κόλλησαν τη συγκλονιστική φωτογραφία πάνω στο γυαλί που κάλυπτε το αριστούργημα του Πάμπλο Πικάσο «Μητρότητα (La Maternité)», προτού ρίξουν κόκκινη μπογιά στο πάτωμα της γκαλερί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την ασφάλεια να είναι βίαιη σε έναν από τους διαδηλωτές και να τον σπρώχνει σε έναν τοίχο.

🚨 BREAKING: IMAGE OF PALESTINIAN MOTHER AND CHILD REPLACES PICASSO’S ‘MOTHERHOOD’

❌ 16,000 children have been killed. When will @Keir_Starmer stop fuelling Israel’s war machine?

🔥 From Nov 11, young people will be disrupting their cities. Join them: https://t.co/rqU3OswTSi pic.twitter.com/gsppgLqAzc

— Youth Demand (@youth_demand) October 9, 2024