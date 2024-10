UNICEF: Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τα παιδιά της Γάζας

Μετά από ένα χρόνο στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, η επικεφαλής της UNICEF προειδοποίησε ότι τα παιδιά εκεί θα αντιμετωπίσουν «μεταγενέστερες προκλήσεις» λόγω της σύγκρουσης, αναφέρει το Reuters.

«Αν κοιτάξετε τη Γάζα πραγματικά μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, είναι ένα κολαστήριο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ στην εκπομπή “Face the Nation” του CBS News την Κυριακή, σημειώνοντας τον απολογισμό των θανάτων οικογενειών και των εκτοπίσεων, καθώς και τη συνεχιζόμενη έλλειψη τροφίμων και καθαρού νερού.

«Είναι τόσο τραυματισμένα από αυτό που συμβαίνει», είπε η Russell για τα παιδιά. «Ακόμα και αν μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερες προμήθειες εκεί, το τραύμα που υφίστανται αυτά τα παιδιά θα έχει προκλήσεις για όλη τους τη ζωή, ακόμα και μετά τη γενιά τους».

Children need this nightmare to end. https://t.co/5SVJeniScy

Each one is a life and a light extinguished or changed forever.

Horrifying. In Gaza, one child is killed or injured every ten minutes.

Η Ράσελ δήλωσε ότι παραμένει «πολύ επικίνδυνη» η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ωστόσο, αναγνώρισε στην οργάνωσή της μια «επιτυχία» με τον εμβολιασμό χιλιάδων παιδιών για πολιομυελίτιδα στην περιοχή.

Σχετικά με τις τελευταίες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο με στόχο την υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα Χεζμπολάχ, η διευθύντρια της UNICEF δήλωσε ότι «η ταχύτητα και η ένταση είναι σοκαριστικές» και ότι αυτό καθιστά δύσκολη τη προσέγγιση των περίπου 1 εκατομμύριο εκτοπισμένων εκεί ανθρώπων.

8-year-old Amir was hit by shrapnel from an airstrike with pieces lodged in his spinal cord.

Children in Lebanon bear the brunt of conflict. Hundreds killed & injured, countless others displaced & all deprived of education.

Children are not targets. They need a ceasefire now. pic.twitter.com/Y9ZzJt3BAr

— UNICEF (@UNICEF) October 6, 2024