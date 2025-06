Πανικός ξέσπασε σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στη Μελβούρνη, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε στο κτίριο, τρομοκρατώντας τους πελάτες και αναγκάζοντάς τους να «οχυρωθούν» μέσα στα καταστήματα.

Το λευκό Landcruiser έσπασε μια πόρτα και εισέβαλε στο Northland Shopping Centre, στην οδό Murray Road στο Πρέστον, γύρω στις 4:10 μ.μ. την Τετάρτη (18/6).

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο οδηγός ήταν μόνος του και προσπάθησε να αποφύγει την αστυνομία, μπαίνοντας με μεγάλη ταχύτητα στο εμπορικό κέντρο.

Μάρτυρες περιγράφουν ουρλιαχτά καθώς το αυτοκίνητο διέσχιζε το κτίριο. «Το μόνο που ακούγαμε ήταν φωνές και ουρλιαχτά από το αυτοκίνητο που περνούσε. Ήταν τρομακτικό. Οι άνθρωποι φώναζαν αν υπάρχει κάποιος με όπλο και ρωτούσαν τι συμβαίνει».

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από το όχημα. Μία γυναίκα όμως έλαβε τις πρώτες βοήθειες λόγω σοκ.

Βίντεο καταγράφει το αυτοκίνητο να σπάει τις γυάλινες πόρτες και να εξαφανίζεται. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, όλα τα καταστήματα είναι κλειστά και ο κόσμος έχει απομακρυνθεί.

BREAKING: An allegedly stolen car has ploughed through Northland Shopping Centre during a wild police pursuit. The driver is still on the run. #breakingnews #carcrash #northland #melbourne #7NEWS pic.twitter.com/xTzqtMsVxa

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) June 18, 2025