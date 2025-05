Στην Ταϊβάν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, σε μία διασταύρωση, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο 12χρονα κορίτσια, ενώ 12 άτομα τραυματίστηκαν.

Υπό διερεύνηση παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Όπως μετέδωσε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ταϊβάν, η αστυνομία δήλωσε ότι ο οδηγός πέρασε από τη διασταύρωση παραβιάζοντας κόκκινο φανάρι. Το αυτοκίνητο παρέσυρε τρία σκούτερ και ένα ποδήλατο και συνέχισε την πορεία του μέχρι που προσέκρουσε σε ένα τσιμεντένιο διαχωριστικό στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ταϊπέι, την εκτεταμένη περιοχή στη βόρεια Ταϊβάν, ενώ μια 40χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μαζί με τους δύο μαθητές από ένα κοντινό γυμνάσιο.

A traffic incident in New Taipei’s Sanxia killed 3, including 2 students, and injured 12 others on Monday after a 78-year old driver slammed into pedestrians. pic.twitter.com/3qxZKb8IvS

Άλλοι δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών επτά μαθητές από το ίδιο σχολείο και ένα 5χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με δηλώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η αστυνομία μοιράστηκε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος που δείχνει ανθρώπους να βοηθάνε τους τραυματισμένους.

President Lai Ching-te (賴清德) on Tuesday offered his condolences to families of the victims of a car crash in New Taipei on Monday that killed three people and injured 12, while lawmakers held a moment of silence for them at the Legislative Yuan.https://t.co/4UBd2YFXto

— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) May 20, 2025