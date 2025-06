Κιμ Γούντμπερν: Η πρωταγωνίστρια του «How Clean Is Your House?» πέθανε σε ηλικία 83 ετών

Η τηλεοπτική σταρ Κιμ Γούντμπερν, η οποία έγινε διάσημη ως κεντρική περσόνα της αγγλικής τηλεοπτικής σεριάς «How Clean Is Your House?», πέθανε σε ηλικία 83 ετών, δήλωσε η μάνατζέρ της.

Σε δήλωσή της ανέφερε: «Με απέραντη θλίψη σας γνωστοποιούμε ότι η αγαπημένη μας Κιμ Γούντμπερν απεβίωσε χθες μετά από σύντομη ασθένεια. Η Κιμ ήταν μια απίστευτα ευγενική, στοργική, χαρισματική και δυνατή προσωπικότητα. Ο σύζυγός της, Πίτερ, είναι συντετριμμένος από την απώλεια της αδελφής ψυχής του. Είμαστε τόσο περήφανοι για τα εκπληκτικά πράγματα που πέτυχε η Κιμ στη ζωή και την καριέρα της. Ζητάμε να δοθεί στον σύζυγο και στους στενούς φίλους της Κιμ ο χρόνος και η ιδιωτικότητα που χρειάζονται για να θρηνήσουν. Δεν θα δώσουμε στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες».

Η Κιμ Γούντμπερν επιλέχθηκε ως μία από τις οικοδέσποινες του ριάλιτι σόου «How Clean Is Your House?» του Channel 4 το 2003, ενώ εργαζόταν ως επαγγελματίας καθαρίστρια. Σύμφωνα με τον Guardian, επρόκειτο για μια επαγγελματική σταδιοδρομία που είχε ξεκινήσει σε ηλικία 16 ετών, ως καθαρίστρια που ζούσε μαζί με μια οικογένεια και κέρδιζε περίπου 2,50 ευρώ την εβδομάδα.

Η άνοδος της σε αστέρι των ριάλιτι

Μετά τη συνεργασία τους με τη δημοσιογράφο Άτζι Μακένζι, η σειρά ριάλιτι -στην οποία είχαν ως αποστολή να καθαρίσουν βρώμικα σπίτια- αποδείχθηκε απρόσμενη επιτυχία. Είχε 4 εκατομμύρια τηλεθεατές, φτάνοντας τα νούμερα τηλεθέασης του Big Brother.

H Κιμ Γούντμπερν έγινε σταρ των ριάλιτι, καθώς μετά την ματαίωση του «How Clean Is Your House?» το 2009, εισχώρησε στην αυστραλιανή βερσιόν του «I’m A Celebrity … Get Me Out of Here!». Εμφανιζόταν επίσης τακτικά στο «Loose Women» και πρωταγωνίστησε στην έκδοση του 2017 της έκδοσης του «Celebrity Big Brother» του Channel Five.

Η αυτοβιογραφία της Γούντμπερν το 2006, Unbeaten, προκάλεσε αντιδράσεις όταν παραδέχτηκε ότι γέννησε θνησιγενές (νεκρό) βρέφος και έθαψε το πτώμα σε ένα πάρκο του Λίβερπουλ. Μετά τη δημοσίευση του βιβλίου, η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξέταζε το ενδεχόμενο να αποδωθούν νομικές ευθύνες- μόνο που δεν το έκανε.

Η τηλεπαρουσιάστρια Λίζι Κάντι, η οποία εμφανιζόταν μαζί με την Γούντμπερν ατο Big Brother ταν μεταξύ εκείνων που αποχαιρέτησαν τη φίλη και συνεργάτιδα τους.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα ότι η Κιμ Γούντμπερν απεβίωσε. Περάσαμε πολλές διασκεδαστικές στιγμές στην εκπομπή Big Brother Bit on the side, ήταν τόσο ξεχωριστή και πάντα έλεγε αυτό που σκεφτόταν!», έγραψε.

*Με πληροφορίες από: Guardian