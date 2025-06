Οριστική διακοπή στο πρωτάθλημα του Ισραήλ (pics)

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και Ιράν δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον αθλητισμό, με το πρωτάθλημα μπάσκετ των πρώτων να ολοκληρώνεται χωρίς νικητή. Η επίσημη είδηση ήρθε μέσα από ανάρτηση της Winner League.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Αφού ακούστηκε η θέση των εκπροσώπων των δύο ομάδων που προκρίθηκαν για να αγωνιστούν στην τελική σειρά, πραγματοποιήθηκε μια μακρά συζήτηση, στο τέλος της οποίας η επιτροπή κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση:

1. Υπό το πρίσμα της εμπόλεμης κατάστασης όπως περιγράφεται παραπάνω, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του τελικού και καθοριστικού αγώνα της σειράς των πλέι οφ μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Χάποελ Ιερουσαλήμ, δηλώνεται ότι η σεζόν 2024-2025 του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Ανδρών έχει ολοκληρωθεί.

2. Η θέση της επιτροπής είναι ότι ο τόπος όπου θα πρέπει να κριθεί το πρωτάθλημα είναι στο γήπεδο και μόνο με αθλητική απόφαση. Ελλείψει τελικού αγώνα, ο οποίος, σύμφωνα με το σύστημα αγώνων πρωταθλήματος, έχει ως στόχο να καθορίσει την ταυτότητα της πρωταθλήτριας ομάδας, η επιτροπή αποφασίζει, όχι εύκολα, ότι δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης ασφαλείας, όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια ομάδα για τη σεζόν 2024-25».

Θυμίζουμε πως ο τρίτος αγώνας ήταν να διεξαχθεί χθες Κυριακή (15/6), όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ενώ σήμερα είχε κυκλοφορήσει η είδηση πως η Μακάμπι επέτρεπε στους ξένους παίκτες της να αποχωρήσουν από τη χώρα οδικώς, και να πετάξουν για τις χώρες τους μέσω Ιορδανίας.

The Israel Basketball @WinnerLeague 24/25 season will end without a champion. pic.twitter.com/Uj1pdJHHMh

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) June 16, 2025