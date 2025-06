Φάρμακα αδυνατίσματος: Πώς επηρεάζουν τη στρατηγική των McDonald’s και Domino’s

Στην εποχή όπου η μάχη με την παχυσαρκία αποκτά νέα όπλα, τα γρήγορα και πρόχειρα γεύματα φαίνεται να βρίσκονται υπό πίεση από τα νέα φάρμακα για την απώλεια βάρους.

Κανείς δεν περίμενε ότι η ιατρική πρόοδος θα προκαλούσε τέτοια αναστάτωση στον χώρο του fast food.

Η άνοδος των φαρμάκων που καταπολεμούν την παχυσαρκία, ειδικά εκείνων που μιμούνται ορμόνες και προωθούν την απώλεια βάρους, αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς, αναγκάζοντας τους επενδυτές και τις εταιρείες να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους, σύμφωνα με το TheStreet.

Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο επίμονα και επικίνδυνα προβλήματα υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το 20% των ενηλίκων να ζουν με παθολογικό υπέρβαρο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Οι συνέπειες της παχυσαρκίας είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν το άσθμα, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια, διαβήτη τύπου 2, ακόμη και ορισμένους τύπους καρκίνου.

Φάρμακα αδυνατίσματος

Για δεκαετίες, οι προσπάθειες αντιμετώπισης της παχυσαρκίας είχαν ως βασικά εργαλεία φάρμακα όπως οι αμφεταμίνες, που κυριαρχούσαν από τη δεκαετία του 1940 ως τη δεκαετία του 1990.

Ωστόσο, τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με τη χρήση των φαρμάκων GLP-1 (αγωνιστές του πεπτιδίου-1), που μιμούνται τη δράση της φυσικής ορμόνης GLP-1.

Τα φάρμακα αυτά, όπως το Ozempic, το Wegovy, το Zepbound και το Mounjaro, αρχικά χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, αλλά αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην προώθηση της απώλειας βάρους.

Τα δύο πρώτα παρασκευάζονται από τη Novo Nordisk, ενώ τα άλλα δύο από την Eli Lilly.

Η αλλαγή στον τρόπο κατανάλωσης

Μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε από την επενδυτική εταιρεία Goldman Sachs επισημαίνει πως η ευρεία υιοθέτηση αυτών των φαρμάκων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον κλάδο του fast food, και συγκεκριμένα σε δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς: τη McDonald’s και τη Domino’s Pizza.

Η αγορά των φαρμάκων απώλειας βάρους αναπτύσσεται ραγδαία, με τις προβλέψεις να υποδεικνύουν παγκόσμιο όγκο πωλήσεων περίπου 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2030, μειωμένο ωστόσο από προηγούμενες εκτιμήσεις των 130 δισεκατομμυρίων. Η Goldman Sachs επισημαίνει πως, παρά τη μικρότερη αναθεώρηση, η ευκαιρία ανάπτυξης παραμένει τεράστια.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Cornell’s SC Johnson College of Business, που έχει τον τίτλο «The No-Hunger Games: How GLP-1 Medication Adoption is Changing Consumer Food Demand, τα νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ένα μέλος χρησιμοποιεί φάρμακα GLP-1 μειώνουν κατά 6% τις δαπάνες τους σε τρόφιμα μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της θεραπείας, με μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται σε υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Επιπλέον, οι δαπάνες σε fast food, καφετέριες και εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης έχουν πέσει κατά 8,6%.

Απειλές για τους γίγαντες του fast food

Ο αναλυτής της Redburn Atlantic, Chris Luyckx, υποβάθμισε τη μετοχή της McDonald’s, εκτιμώντας πως η διάδοση των φαρμάκων GLP-1 θα μειώσει την όρεξη των καταναλωτών και θα περιορίσει σημαντικά τις πωλήσεις τους μακροπρόθεσμα.

Με εκτιμώμενο στόχο τιμής 260 δολάρια, από 319 προηγουμένως, ο Luyckx τονίζει ότι μια αρχική μείωση 1% στις πωλήσεις σήμερα μπορεί να φτάσει στο 10% και παραπάνω στο μέλλον, ειδικά για αλυσίδες που απευθύνονται σε καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα.

Παράλληλα, η ίδια εταιρεία ξεκίνησε κάλυψη για τη Domino’s Pizza με σύσταση πώλησης και στόχο τιμής 340 δολάρια.

Η Domino’s, η μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας παγκοσμίως, θεωρείται ότι δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από γεύματα δείπνου και καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα.

Τι σημαίνει αυτό για την αγορά

Η εικόνα της αγοράς είναι καθαρή: η πρόοδος στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αλλάζει τις συνήθειες κατανάλωσης και θέτει σε κίνδυνο τα παραδοσιακά μοντέλα των fast food αλυσίδων.

Οι εταιρείες καλούνται να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους, προσαρμόζοντας την προσφορά τους και πιθανόν να εξετάσουν νέες μορφές προϊόντων και υπηρεσιών για να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς τα φάρμακα GLP-1 δεν αποτελούν μόνο επανάσταση στην υγεία, αλλά ενδεχομένως και το μεγαλύτερο disruption στην κατανάλωση φαγητού της εποχής μας.

Πηγή: ΟΤ