Ο Βabis και μία από τις top Ακαδημίες της Ευρώπης

Μεγαλώσαμε βλέποντας κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης να «παράγουν» σπουδαία ταλέντα από τις Ακαδημίες τους, ζηλεύοντας τα παλιά τα χρόνια για το πώς αυτοί το κάνουν και εμείς δεν μπορούμε. Η ξακουστή ακαδημία του Άγιαξ, της Ναντ, της Μπάγερν και πολλών ευρωπαϊκών ομάδων που επενδύουν διαχρονικά στα νέα παιδιά. Στην Ελλάδα είναι αλήθεια πως αρχίσαμε να καταλάβουμε την σημασία της Ακαδημίας. Το πώς πρέπει να επενδύσουμε πάνω στα παιδιά, από τις μικρές τους ηλικίες, τα πρώτα του βήματα κλωτσώντας την μπάλα.

Και τώρα πλέον, το 2025 ζούμε μια άνευ προηγουμένου για τα ελληνικά δεδομένα μεταγραφή. Με την «σφραγίδα» της καλύτερης Ακαδημίας, χρόνια τώρα του ποδοσφαίρου και μια εκ των καλύτερων της Ευρώπης.

Γιατί είναι άλλο να προσπαθείς να το τεκμηριώσεις με λόγια και άλλο να μιλούν οι πράξεις. Και στον Ολυμπιακό χρόνια τώρα, στην «χρυσή» εποχή του Βαγγέλη Μαρινάκη οι πράξεις «φωνάζουν». Ο Βabis από χθες είναι παίκτης της Μπράιτον με ένα ποσό ρεκόρ για ελληνική ομάδα. Ένα παιδί που η Ακαδημία του Ολυμπιακού ξεχώρισε από… μπέμπη, τον πήρε στον Ρέντη, τον μεγάλωσε ποδοσφαιρικά και έφτασε να παίζει στα 17 του χρόνια στην πρώτη ομάδα. Όχι απλά να συμμετέχει, αλλά να είναι πρωταγωνιστής.

Welcome to the Albion, Charalampos! 💙🤍 pic.twitter.com/xb8PJI6TbS

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 12, 2025