«Ταυτίζεστε με τον Αγιάννη ή τον Ιαβέρη;» Αποδοκιμασίες για Τραμπ και Μελάνια στους Άθλιους εν μέσω εξεγέρσεων

Η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να παρευρεθεί σε ένα έργο που υμνεί την επανάσταση ενάντια στην αδικία, ενώ οι δικές του πολιτικές πυροδοτούν αναταραχές, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Όταν ο ενθαρρυντικός ύμνος της επανάστασης γέμισε το Κέντρο Κένεντι το βράδυ της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ, ντυμένος με σμόκιν, στάθηκε σε ένα κόκκινο χαλί, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποσχόμενος μια «χρυσή εποχή» για την Αμερική πριν παρακολουθήσει το μιούζικαλ Οι Άθλιοι (Les Miserables).

Eμπνευσμένη από την Ιουνιανή Εξέγερση, την αντιμοναρχική εξέγερση των Παριζιάνων Ρεπουμπλικάνων στις 5 και 6 Ιουνίου 1832 ενάντια στον αυταρχισμό ενός νεοσύστατου Γάλλου βασιλιά, η υπόθεση είναι σίγουρα σε αντιδιαστολή με την ατζέντα της κυβέρνησης του Τραμπ.

Οι Άθλιοι, το βρετανικό δραματικό μιούζικαλ που έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο, των Αλέν Μπουντίλ, Κλωντ-Μισέλ Σόνμπεργκ και Χέρμπερτ Κρέτζμερ βασίζεται στο μυθιστόρημα Οι Άθλιοι του Βίκτορα Ουγκώ.

Η ταινία διηγείται την ιστορία του Γιάννη Αγιάννη, ο οποίος φυλακίζεται για κλοπή μιας φρατζόλας ψωμιού και στη συνέχεια επιζητά τη λύτρωση, και τον Επιθεωρητή Ιαβέρη ο οποίος είναι εμμονικός με τον νόμο και την τάξη και τον κυνηγά ανελέητα.

Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ αν ταυτίζεται περισσότερο με τον Αγιάννη ή τον Ιαβέρη ο ισχυρός άνδρας που έστειλε στρατεύματα για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις για τη μετανάστευση στο Λος Άντζελες και πρόκειται να οργανώσει παρέλαση τανκς στα γενέθλιά του χασκογέλασε απαντώντας: «Ω, αυτό είναι δύσκολο. Καλύτερα να το απαντήσεις εσύ αυτό, αγάπη μου», είπε στη Μελάνια. «Δεν ξέρω».

Είναι η πρώτη παραγωγή στο Κέντρο Κένεντι με τις ευλογίες του Τραμπ από τότε που ο πρόεδρος ανέλαβε το πολιτιστικό ίδρυμα τον Φεβρουάριο, κάνοντας μια κίνηση αλά Βίκτορ Όρμπαν. Ο Τραμπ εκδίωξε τον πρώην πρόεδρο του κέντρου, απέλυσε τον επί μακρόν πρόεδρό του και δεσμεύτηκε να αναμορφώσει ένα ίδρυμα που επέκρινε ως υπερβολικά «woke».

Οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν μειωθεί από τότε και ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν ακυρώσει παραστάσεις. Την Τετάρτη, καθώς ο 78χρονος Τραμπ βρέθηκε στην πρεμιέρα, τον υποδέχτηκε ένα εκρηκτικό μείγμα επευφημιών και αποδοκιμασιών που σταμάτησε μετά από μια σειρά συνθημάτων για την υπεροχή των ΗΠΑ.

Αρκετές drag queens με πλήρη εξάρτυση κάθονταν στο κοινό, πιθανώς ως απάντηση στην κριτική του Τραμπ για τον χώρο που φιλοξενεί drag shows. Ένα άτομο φώναξε «Ζήτω το Λος Άντζελες!» καθώς ο Τραμπ βγήκε από την προεδρική σουίτα στο διάλειμμα.

Η εμφάνιση του προέδρου είχε σκοπό να ενισχύσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το Κέντρο Κένεντι και δήλωσε ότι οι δωρητές συγκέντρωσαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά οι προσπάθειες του MAGA κινήματος να εισέλθει στον κόσμο του θεάτρου πήγε περίπου τόσο καλά όσο και η εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί για την παράσταση απείχαν πολύ από τη λάμψη των Καννών, του Χόλιγουντ ή του Γουέστ Εντ του Λονδίνου. Αντί για πλήθη θαυμαστών που ζητούσαν αυτόγραφα και selfies, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του περπάτησαν μέσα από μια απόκοσμα έρημη Αίθουσα των Εθνών και φάνηκαν απρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σχολίαζει ο The Guardian.

Κάποιοι μίλησαν δείχνοντας ότι πραγματικά ζουν σε άλλο χωροχρόνο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. «Το εκπληκτικό είναι ότι, από όλα τα χρόνια που βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον, δεν έχω βρεθεί ποτέ σε αυτό το κτίριο» είπε.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τη σύζυγό του, Ούσα, τώρα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι, και αρνήθηκε ότι ο Τραμπ είχε κάνει μια «εχθρική εξαγορά». «Πρόκειται να δω τους Άθλιους με τον Πρόεδρο στο Κέντρο Κένεντι. Εγώ στην Ούσα: τι είναι αυτό; Ένας κουρέας που σκοτώνει ανθρώπους; Ούσα: [υστερικά γέλια]» έγραψε στο Twitter.

