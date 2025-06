Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την επίλυση ζητημάτων στις διμερείς σχέσεις τους θα μεταφερθούν στη Μόσχα από την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο νέος πρεσβευτής της Μόσχας στην Ουάσινγκτον.

«Η αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων απέχει ακόμα πολύ», δήλωσε στο TASS ο πρεσβευτής Αλεξάντρ Νταρτσίγιεφ, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση με τη Μόσχα επιβραδύνεται από το αποκαλούμενο «βαθύ κράτος» των ΗΠΑ και από αντιρωσικά «γεράκια» στο Κογκρέσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπειών θα λάβουν χώρα στο πολύ εγγύς μέλλον στη Μόσχα», φέρεται να δήλωσε ο Νταρτσίγιεφ.

Εξάλλου, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι δήλωσε πως, αν η Ουκρανία δεν συμφωνήσει στους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, τότε το Κίεβο θα χάσει περισσότερα εδάφη, αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

