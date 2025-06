Η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν «πολύ σύντομα» νέο γύρο συνομιλιών για να συζητήσουν διμερή θέματα.

Την παραπάνω ανακοίνωση έκανε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, όπως μεταδίδει το TASS.

Ο Ριαμπκόφ σημείωσε, ωστόσο, ότι είναι πολύ νωρίς «για να αποκαλύψουμε την ημερομηνία».

Στις συνομιλίες θα τεθεί «ένα ολόκληρο φάσμα θεμάτων, περισσότερο ή λιγότερο περίπλοκων, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν ουσιαστικά λιγότερο περίπλοκα θέματα όταν πρόκειται για τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο Ριαμπκόφ.

#Breaking

The third round of consultations with the #US on bilateral issues of concern will be held very soon: Russian Deputy Foreign Minister #Sergei_Ryabkov

🔸 It is not possible to solve the problem of American fuel at the #Zaporizhia nuclear plant without dialogue with the… pic.twitter.com/QkmYicIMvU

— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) June 10, 2025