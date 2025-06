«Καρφί» Φουρνιέ για Αταμάν: «Θα βρω αληθινούς Έλληνες εκεί ή ψεύτικους;» (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις πρώτες μέρες της ξεκούρασής του μετά από μία πολύ απαιτητική σεζόν στον Ολυμπιακό, η οποία κατέληξε με το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη Ζάκυνθο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ζήτησε, μάλιστα, από τους ακολούθους του προτάσεις για μέρη, που αξίζει να δει στο νησί.

Ένας χρήστης του απάντησε με ειρωνικό ύφος αναφερόμενος σε αυτό που έγινε στο Game 3 του ΟΑΚΑ, με τον Φουρνιέ να απαντάει με τρομερό τρόπο, μην αφήνοντας ασχολίαστο το γεγονός: «Θα βρω αληθινούς Έλληνες εκεί ή ψεύτικους;», αφήνοντας σαφή αιχμή για την πρόσφατη τοποθέτηση του Εργκίν Αταμάν.

Don’t listen to them man, if you go to Laganas you will probably find other people like you, masturbating in public. It’s the place for you, no doubt!

— 🌵Το Καραντί 🌵🐾🎼☘️ (@anadasmida) June 10, 2025