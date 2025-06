Ναν για την αγκαλιά με Φουρνιέ: «Απλά δύο εξαιρετικά ανταγωνιστικοί παίκτες, καμία έχθρα»

Ο Εβάν Φουρνιέ με τον Κέντρικ Ναν έδωσαν ένα απίστευτο στιγμιότυπο μετά το τέλος του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ.

Οι δύο superstars των ομάδων αγκαλιάστηκαν, σε μια στιγμή που αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω της αψιμαχίας τους στο Game 3 του ΟΑΚΑ, στο οποίο υπήρχε μεγάλη ένταση μεταξύ τους με το trash talking, αλλά και το σκληρό αντιαθλητικό φάουλ που έκανε ο Αμερικανός πάνω στον Γάλλο.

Ο Ναν με τους παλμούς πιο χαμηλούς μετά το τέλος των τελικών, σχολίασε το στιγμιότυπο κάτω από το post της σελίδας «basketballmaniacs» στο «X», λέγοντας: «Απλά δύο εξαιρετικά ανταγωνιστικοί παίκτες, καμία έχθρα», με ένα emoji χειραψίας, αποδεικνύοντας πως όλα είναι καλά ανάμεσα στους δύο.

Kendrick Nunn about Evan Fournier in our latest post👀❤️#basketballmaniacs #basketball #paobc #olympiacosbc #greece #euroleague pic.twitter.com/VyL8H2lEVy

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) June 10, 2025