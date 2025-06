Ο Τομ Μορέλο συμμετέχει στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Λος Άντζελες – «Διαλύστε τον φασισμό»

Καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκτοξεύει απειλές και κινητοποιεί εκατοντάδες στρατιώτες για να ξεχυθούν τους δρόμους του Λος Άντζελες, κλιμακώνοντας μια ήδη ηλεκτρισμένη κατάσταση, ο Τομ Μορέλο ενώνει τη φωνή του με όσους εναντιώνονται στον αμερικανικό ζόφο.

Οι διαμαρτυρίες στους δρόμους του Λος Άντζελες συνεχίζονται από την Παρασκευή, όταν η ICE πραγματοποίησε επιδρομές σε χώρους εργασίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Paramount. Εκεί, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες χρησιμοποίησαν σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα.

Ο Μορέλο, όπως και χιλιάδες άλλοι, βρέθηκε στη γραμμή των διαδηλώσεων. Ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine μοιράστηκε μια ανάρτηση από το κέντρο της πόλης, στην οποία κρατάει ένα πλακάτ με το σύνθημα «Defend LA» με τη δεξιά του γροθιά σηκωμένη. «Έκανα μερικούς φίλους στο Boyle Heights και το DTLA χθες», γράφει ενώ ποζάροι με άλλους αγωνιστές/ιες, προσθέτοντας τα hastags #DefendLA και #WhatBetterPlaceThanHereWhatBetterTimeThanNow

Ο Μορέλο φαίνεται να φοράει κράνος του μπέιζμπολ και ένα μαύρο μπλουζάκι που φέρει το μήνυμα «Destroy American Fascism» (Διαλύστε τον φασισμό της Αμερικής).

Παράλληλα, σε ένα βίντεο, απευθυνόμενος στο κοινό του, αναφέρει: «Κάναμε τους μπάτσους να γυρίσουν πίσω, επειδή είδαν τι έρχεται».

Made some friends in Boyle Heights and DTLA yesterday. #DefendLA #WhatBetterPlaceThanHereWhatBetterTimeThanNow pic.twitter.com/EhoQOzelq5

— Tom Morello (@tmorello) June 9, 2025